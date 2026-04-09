В Вологодской области осудили таксиста за продажу бутылки водки

В Вологодской области суд оштрафовал таксиста на 30 тысяч рублей за незаконную продажу бутылки водки ценой в тысячу рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе разбирательства было установлено, что в один из вечеров декабря 2025 года житель села Маэкса решил купить спиртное в то время, когда его уже не продавали в магазинах. По телефону он попросил таксиста привезти алкоголь — сошлись на цене 700 рублей, а также 300 рублей за доставку. Таксист привез товар, отдал покупателю у подъезда и уехал.

О факте незаконной купли-продажи узнали полицейские. Они задержали таксиста, а у покупателя изъяли бутылку водки.

Матвей Николаев