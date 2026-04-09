В Кировской области выявили нарушение при трудоустройстве экс-полицейского

Прокуратура Яранского района Кировской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в муниципальное учреждение был трудоустроен экс-инспектор по административной практике, однако сведения о заключении с ним трудового договора не были своевременно направлены по прежнему месту службы — в региональное управление МВД.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. Виновник оштрафован на 20 тыс. руб.

Анна Кайдалова