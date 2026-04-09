В Самарской области осужденный ответит за дезорганизацию работы колонии

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу неоднократно судимого местного жителя. Ему инкриминируется оскорбление представителя власти и дезорганизация работы исправительной колонии (ст. 319 и ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, отбывая наказание в ИК, в комнате досмотра штрафного изолятора отказался выполнять законные требования сотрудника колонии. В присутствии другого осужденного он пригрозил работнику исправительного учреждения расправой и оскорбил его.

Санкции ч. 2 ст. 321 УК РФ предусматривают для осужденных до восьми лет лишения свободы. По ст. 319 УК РФ заключенному грозит штраф до 40 тыс. рублей либо обязательные работы. Уголовное дело передано на рассмотрение в Красноярский районный суд.

Георгий Портнов