В ночь на 12 апреля в Ростове изменится схема движения шести маршрутов

В ночь с 11 на 12 апреля в Ростове-на-Дону изменится схема движения общественного транспорта. Планируется задействовать 238 машин на маршрутах с двухсменным графиком работы, сообщили в Ростовском городском транспорте.

Автобус №8 поедет по сокращенной схеме до Центрального рынка, маршрут №75 сократят также до Центрального рынка. Рейсы №49 и №65а от Ворошиловского проспекта поедут не в ТРЦ «МЕГАМАГ», а к Центральному рынку.

Кроме того, с 22:00 трамвай №1 поедет по схеме: ул. Станиславского – пр. Буденновский – ул. Максима Горького – пр. Театральный – ул. Закруткина и далее по маршруту следования в обоих направлениях. Трамвай №4 проследует: ул. Станиславского – пр. Буденновский – ул. Максима Горького – ул. Ченцова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

Мария Хоперская