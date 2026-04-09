В одном из городов Башкирии запретили электросамокаты

Мэрия Октябрьского запретила передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в большей части города. Исключения составят Московский проспект и 33-й микрорайон, где есть специально оборудованная инфраструктура для такого вида транспорта. Об этом в соцсетях сообщил глава городской администрации Алексей Пальчинский.

Накануне местные власти провели совещание с представителями ГИБДД и шеринговых компаний, на котором обсудили ситуацию с электросамокатами. По словам господина Пальчинского, горожане не соблюдают правила дорожного движения при перемещении по улицам.

Администрация готовит постановление об ограничении территории для перемещения на СИМ.

Таким образом, Октябрьский может стать первым городом Башкирии, в котором запрещено кататься на электросамокатах. В целом по стране их уже запретили в подмосковных Люберцах и Котельниках, дальневосточном Благовещенске, однако в Амурской области прокуратура нашла нарушения в постановлении городской администрации. С аналогичным предложением выступили региональные управления СКР в Томской и Свердловской областях, но в мэрии Екатеринбурга выступили против полного закрытия доступа к такому способу передвижения. Не планируют вводить полный запрет в Нижнем Новгороде.

Идэль Гумеров