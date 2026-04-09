На обновление инфраструктуры ЖКХ на Среднем Урале за год направили 7 млрд рублей

В Свердловской области на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в 2025 году направили более 7 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. В этом году для этих целей власти используют 540 млн руб. инфраструктурных кредитов.

Так, в прошлом году был проведен первый этап реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла, а до конца июля на втором этапе будут демонтированы существующие сооружения и благоустроена площадь станции II подъема. Центральная котельная Североуральска получила новое оборудование, также было отремонтировано 3 км водопроводной и 1 км канализационной сетей. В Приданниково смонтировали блочную станцию водоподготовки, а в Сухом Логу установили автоматическую станцию очистки воды. В некоторых домах Первоуральска установили фильтры ультратонкой очистки воды, заменили сети водоснабжения в 7-м и 8-м микрорайонах.

В 2026 году до конца мая планируется завершить строительство коллектора в районе ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге. В Сысерти началось строительство очистных сооружений, в Среднеуральске — реконструкция очистных.

«До 2030 года планируем модернизировать 2 тыс. объектов ЖКХ, а также построить новые котельные и очистные сооружения. Эта работа требует больших затрат, в том числе и финансовых, но мы поступательно делаем все возможное, чтобы уральцы были обеспечены качественными коммунальными услугами»,— добавил Денис Паслер.

Ирина Пичурина