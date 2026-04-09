Красноярский депутат Госдумы Сергей Еремин заявился для участия в праймериз

Бывший мэр Красноярска Сергей Еремин во второй раз намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ в Дивногорском одномандатном округе в Красноярском крае. Соответствующее заявление он подал в региональный комитет предварительного голосования «Единой России».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Еремин возглавлял Красноярск в 2017—2022 годах. Затем он был назначен вице-губернатором Красноярского края, а в 2023-м выиграл довыборы в Госдуму в Дивногорском округе. Они были назначены после смерти депутата Виктора Зубарева. Сергей Еремин набрал тогда 57,54% голосов.

Ранее заявление на участие в праймериз подал Александр Дроздов, представляющий в Госдуме Центральный одномандатный округ в Красноярском крае.

Валерий Лавский