«ОДК-Сатурн» внедряет ИИ для контроля качества сборки ПД-8

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех») внедряет ИТ-решения на базе ИИ и машинного зрения для контроля качества сборки двигателя ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

Роботизированная система с камерой и ИИ-модулем автоматически проводит визуальный осмотр двигателя на всех этапах сборки, анализирует правильность установки элементов и выявляет потенциальные дефекты. Технология позволяет снизить нагрузку на персонал (вместо трех специалистов процесс может обслуживать один оператор), а также повышает надежность продукции, отметили в госкорпорации.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. ОДК уже провела основной комплекс испытаний ПД-8 и готовится к завершению сертификации.

Алла Чижова