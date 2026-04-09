Заинский городской суд назначил 32-летнему местному жителю наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. по уголовному делу за уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 1 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Татарстане предпринимателя оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 3 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане предпринимателя оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 3 млн

Суд установил, что в период с 2022 по 2025 годы индивидуальный предприниматель закупил за рубежом более 12 тыс. игрушек для последующей реализации. Не задекларированную продукцию доставили по почте. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 млн руб.

Задолженность по таможенным платежам погасили.

Анна Кайдалова