Продажи автомобилей в марте в Прикамье выросли на 36%

Рынок новых легковых автомобилей Пермского края за март 2026 года показал рост на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 1695 новых легковых авто. Напомним, в феврале этого года было зарегистрировано 1381 новое легковое авто.

Самыми популярными марками в марте стали Lada (567 шт., рост на 13,6%), Haval (264 шт., рост на 61%), Tenet (210 шт., +100%), Belgee (134 шт., +226,8%), Changan (33 шт., –29,8%), Geely и Mazda. При этом количество зарегистрированных в Пермском крае авто Mazda увеличилось на 2800%, Volkswagen — на 600%.

Всего за первый квартал 2026 года регистрация новых автомобилей выросла на 13,5% по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года.

Кроме того, за март 2026 года на 10,4% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 6797 авто.