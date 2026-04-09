Уголовное дело заведено после смерти рабочего на шахте в Горном Алтае

По факту гибели рабочего в шахте Сенюхинского золоторудного месторождения ООО «Рудник Веселый» в Республике Алтай возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, 24 марта этого года при ведении горных работ на рабочего упал массив горной породы. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Назначено производство необходимых судебных экспертиз. Изучается изъятая документация, касающаяся допуска работника к выполнению работ и соблюдения ответственными лицами организации условий охраны труда»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова