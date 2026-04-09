Переговоры по Ирану, не начавшись, оказались под угрозой срыва. Стороны обвиняют друг друга в нарушении условий, достигнутых накануне перемирия. Между тем встреча представителей Вашингтона и Тегерана намечена на 11 апреля. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую — предположительно спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что выводы делать рано.

Британский политический журнал New Statesman опубликовал заглавную статью под кричащим заголовком «Провал — как Дональд Трамп разрушил американскую империю». На обложке изображен пронзенный стрелой орлан, совсем как на гербе Соединенных Штатов. Подобных материалов немало, общий смысл следующий: все пропало, ни одна цель не достигнута. Ближний Восток отдан на откуп Китаю и России — именно они на самом деле победили. Иран, возможно, празднует победу. Правда, справедливости ради стоит отметить, что Америка на месте и разрушенной решительно не выглядит.

В целом картина мира не изменилась. Противники 47-го президента Соединенных Штатов, коих в мире много, пытаются доказать, что Дональд Трамп, а с ним и Биньямин Нетаньяху не просто проиграли, но потерпели сокрушительное поражение. Последние утверждают обратное. В качестве доказательств перечисляются уничтоженные цели, упоминаются грядущие экономические проблемы Тегерана; что касается ядерной программы, она как минимум отброшена на годы назад.

Сам президент США нашел ответ критикам: мол, замолчите, говорить пока не о чем, ибо ничего еще не решено. В основном это касается указанных выше многочисленных и нелюбимых им СМИ. Действительно, ничего личного — только факты. Сейчас речь идет не об окончании войны, а об очень шатком перемирии. Впереди крайне сложные переговоры, которые вполне могут провалиться. Ничего еще не закончено, а возможно, все только начинается.

У каждой стороны есть свои козыри и уязвимые места. У США есть военная сила, но решить вопрос только авиаударами сложно. Наземная операция — дело слишком рискованное. У Ирана в руках Ормузский пролив, который разблокировать силой явно не получилось. Однако с воздуха можно уничтожить энергетику и, что особо важно, объекты водоснабжения, а также нефтепромыслы и экспортные терминалы — это приведет к полному коллапсу.

К тому же непонятно, кто, собственно, руководит страной. Нового рахбара Моджтабу Хаменеи до сих пор никто не видел вживую, и даже его голоса никто не слышал. Так что спор о том, кто выиграл или проиграл, логично пока отложить. На сегодня каждый и выиграл, и проиграл одновременно.

Дмитрий Дризе