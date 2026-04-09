В Оренбуржье бывшего замглавы отдела миграции будут судить за взятку

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское». По версии следствия, офицер получил от местного бизнесмена взятку в виде имущества и услуг за то, что проигнорировал нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полицейскому инкриминируется получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Установлено, что в 2025 году обвиняемый, используя служебное положение, получил от коммерсанта незаконное вознаграждение в виде имущества и оказания услуг имущественного характера. В обмен на это он пообещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемого на сумму свыше 7,5 млн рублей. В настоящее время силовики собрали необходимые доказательства по уголовному делу. Утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Бывшему полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Георгий Портнов