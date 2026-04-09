В Башкирии бывший полицейский получил шесть лет за взятки и мошенничество

Бижбулякский межрайонный суд приговорил 38-летнего экс-сотрудника ГИБДД из Белебея к шести годам колонии общего режима, признав виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывшего полицейского также оштрафовали на 250 тыс. руб., лишили звания лейтенанта полиции и запретили ему на 3,5 года занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Кроме того, взыскана сумма, эквивалентная размеру взяток.

Установлено, что в 2021-2022 годах инспектор получал от четверых граждан от 20 тыс. до 40 тыс. руб. за то, что не привлекал к административной ответственности водителей, севших за руль с признаками опьянения, или лишенных водительских прав. Всего осужденный получил 120 тыс. руб.

Кроме того, в апреле 2023 года он ввел в заблуждение жительницу Белебея, заявив той о возможности помочь ее супругу получить права без экзаменов в обмен на 60 тыс. руб.

Противоправную деятельность обвиняемого пресекло подразделение собственной безопасности МВД по Башкирии. Он уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Материалы дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.

