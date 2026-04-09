С июля Московский вокзал не будет принимать электрички из-за строительства ВСМ

С июля 2026 года пригородные поезда, прибывающие на Московский вокзал Санкт-Петербурга, временно будут приходить на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое, где планируется обустроить временную пассажирскую платформу. Такие изменения сохранятся до завершения реконструкции станции «Волковская», следует из ответа ОАО «РЖД» на запрос градозащитников. Необходимость изменений связана со строительством терминала высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

С июля 2026 года электрички временно перенесут с Московского на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое

С июля 2026 года электрички временно перенесут с Московского на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое

Речь идет о перераспределении электричек Московского и Волховстроевского направлений, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал градозащитных активистов «SOS СПб СНОС».

«В связи с размещением оконечного пассажирского терминала вновь создаваемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург—Москва на перронном парке Московского вокзала не остается территориальных резервов для строительства дополнительных перронных путей с целью обеспечения приема и отправления пригородных электропоездов»,— заявили в РЖД.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция Московского вокзала, а также создание нового пассажирского комплекса «Волковская». В дальнейшем именно туда планируется перенести прибытие пригородных поездов указанных направлений.

Матвей Николаев