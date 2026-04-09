На берегу озера Талкас в Баймакском районе построят гостиницу «Хутор»

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился без торгов предоставить в аренду ООО «Континент» участок площадью 1,27 га. В распоряжении указано, что земля на берегу озера Талкас в деревне Исяново Баймакского района выдается для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс "Хутор"».

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 2,6 млн руб.

В конце прошлого года «Континент» представил проект на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии. В гостиничном комплексе с общей площадью застройки 1,3 тыс. кв. м будет десять корпусов площадью по 100 кв. м, административное здание и две юрты. Объем инвестиций оценили в 50 млн руб. В комплексе могут разместиться до ста туристов.

Как сообщала региональная Корпорация развития, объект планируют сдать в 2030 году.

ООО «Континент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2025 года в Баймаке. Среднесписочная численность сотрудников — один человек, уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем является Венер Каекбердин.

Майя Иванова