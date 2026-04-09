В Перми из-за антисанитарии закрыли два кафе

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали кафе «Самолет» и «Грин Бистро». В заведениях, расположенных в Индустриальном районе Перми, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в кафе «Грин Бистро» на ул. Подводников, 33, было установлено, что в заведении не хватает холодильного, моечного, бактерицидного оборудования и инвентаря, нарушаются условия хранения продуктов, не проводится ежедневная качественная влажная уборка.

Аналогичные нарушения были выявлены в кафе «Самолет» на ул. Снайперов, 12а. Кроме этого, проверяющие обнаружили в местных холодильниках нарушение товарного соседства и гранат с плесенью, а на складе — совместное хранение пищевой продукции и дезинфицирующего средства. В медкнижках сотрудников отсутствовали сведения о вакцинации, а их личные вещи находились в производственном цехе.

Суд признал индивидуальных предпринимателей, владеющих кафе, виновными в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности. Согласно постановлениям, «Грин Бистро» закрыто на 30 суток, а «Самолет» — на 60.

Сразу же после возбуждения исполнительных производств приставы опечатали кафе. Предприниматели предупреждены об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения судебных решений.