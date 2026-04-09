Оренбуржье вошло в тройку лидеров среди регионов России по числу несанкционированных свалок

Оренбургская область на втором месте среди регионов России по количеству несанкционированных свалок на конец 2025 года — 571 свалка. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На первом месте находится Республика Бурятия (619 свалок), на третьем — Краснодарский край (499).

Всего в России на конец прошлого года зафиксировано 8764 свалки, это на 8927 меньше, чем в 2024 году. Среди округов больше всего свалок в Приволжском (1691 свалка), Южном (1649) и Дальневосточном (1640) федеральных округах. Меньше всего — в Уральском округе (275).

Руфия Кутляева