Около 180 млн рублей в 2025 году составил экономический эффект в результате внедрения в «Удмуртнефти» проектов повышения производственной эффективности

Успешные испытания прошел насос, снижающий избыточное давление газа из затрубного пространства. Разработка позволяет увеличить приток нефти к скважине и повысить добычу черного золота. В данный момент в работе находится 69 установок. Благодаря внедрению удалось получить 126 млн руб.

На трех скважинах Красногорского месторождения апробирована технология, сокращающая продолжительность бурения скважин. Несмотря на использование стандартной рецептуры бурового раствора, инновация позволяет сократить сроки строительства скважин более чем на трое суток за счет применения одного типоразмера долота на протяжении всего процесса бурения. Экономический эффект при строительстве горизонтальных скважин по новой технологии составляет свыше 4 млн руб. на каждую.

На 14 скважинах Ельниковского, Есенейского и Чутырского месторождений для гидроразрыва пласта при нефтедобыче стали использовать гель на основе минерализованной воды из системы поддержания пластового давления. Эффект от внедрения за два месяца 2025 года составил более 500 тыс. руб. Гель не подвержен биодеструкции. Жидкость на его основе не требует подогрева в холодное время года. При этом применение нового состава сокращает затраты на логистику, так как используется вода из скважины.

Всего в прошлом году были реализованы 18 новых проектов. Они способствуют увеличению объемов нефтедобычи, экономии энергоресурсов, оптимизации производственных процессов и улучшению экономических показателей. В перспективе ближайших пяти лет планируемая экономия составит более 1,5 млрд руб.