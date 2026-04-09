На СвЖД с начала года перевезли 105,5 тыс. контейнеров ДФЭ

С января по март на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезли 105,5 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) — это на 15,1% меньше относительно того же периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 57,7 тыс. ДФЭ (-9,6%).

Во всех видах сообщения на свердловской магистрали отправили 77,5 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (-16,2%), из них на экспорт — 47,7 тыс. ДФЭ (-20,9%). Среди грузов оказались следующие материалы:

химикаты и сода — 31,7 тыс. ДФЭ (-4,7%);

химические и минеральные удобрения — 9,2 тыс. (-16,3%);

нефть и нефтепродукты — 6,1 тыс. (-24,4%);

бумага — 5,6 тыс. (-14,7%);

лесные грузы — 5 тыс. (-42,7%);

зерно — 3,7 тыс. (-19,8%).

Показатели также снизились у цветных и черных металлов, строительных грузов, огнеупоров, продуктов перемола. Положительные результаты продемонстрировали продовольственные товары и метизы. Всего в контейнерах перевезено 1,5 млн тонн грузов (-13,1%). На всей сети РЖД во всех видах сообщения перевезено 1,9 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (-2%).

Ирина Пичурина