Экс-главу МКУ в Артемовском обвинили в халатности при ремонте дороги на 17 млн

В Артемовском задержали бывшего директора МКУ — ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности (ст.ст. 285, 293 УК РФ) при ремонте дороги с ущербом бюджету города более чем на 17 млн руб., сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в 2022 году МКУ заключило контракт с подрядчиком на реконструкцию дороги по улице Энергетиков в Артемовском — в рамках ремонта нужно было также заменить коммуникации на участке. Выполнение контракта подрядчиком было обеспечено банковской гарантией со сроком ее действия до ноября 2024 года. Подрядчик получил аванс более чем на 25 млн руб. — на эти деньги были закуплены дорогостоящие трубы и другие материалы.

К весне 2025 года дорожные работы так и не начались. Срок банковской гарантии уже истек, но обвиняемый подписал дополнительное соглашение к контракту, продлив срок выполнения работ. У подрядчика не истребовали предоставление нового обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии — этим директор лишил МКУ возможности бесспорного взыскания неотработанного аванса на сумму свыше 3 млн руб. за счет средств банковской гарантии после расторжения контракта с подрядчиком. Кроме того, обвиняемый после принятия закупленных материалов не проверил их состояние и не обеспечил условия для их правильного хранения. В итоге они, долгое время пролежав на открытой площадке под дождем и снегом, пришли в негодность. Таким образом, бюджету Артемовского был причинен ущерб.

Следователи СКР и сотрудники УФСБ России по Свердловской области продолжают расследование. В отношении экс-директора решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ирина Пичурина