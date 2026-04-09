Суд отправил в СИЗО начальника IT-отдела центра одаренных детей в Удмуртии

Ленинский райсуд Ижевска заключил под стражу 29-летнего начальника IT-отдела Регионального образовательного центра одаренных детей. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Удмуртии.

Обвиняемый стал начальником отдела в мае 2025 года. Следствие считает, что фигурант вывозил технику из центра под предлогом ремонта, после чего реализовывал оборудование третьим лицам. Ущерб организации превысил 2,2 млн руб.

На заседании фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 6 июня.