В аэропортах Чукотки и Магадана задержаны рейсы из-за непогоды

Вылеты нескольких рейсов из аэропортов Анадыря и Магадана задерживаются из-за непогоды. Отправки ожидают более 500 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, вылет рейса «Аэрофлота» Анадырь—Москва, запланированный на 15:25, перенесен на 10 апреля. Ожидают отправления 307 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних. В аэропорту Магадана задержаны вылеты рейсов в Новосибирск, Эвенск и Синегорье. Вылета ожидают более 200 пассажиров.

В Магаданской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 м/с, циклон затронул несколько муниципалитетов. На Чукотке порывы ветра достигают 30 м/с, неблагоприятные погодные условия ожидаются в том числе в Анадырском муниципалитете и городе Певек.