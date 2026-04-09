Адвокату из Самарской области вынесли предостережение за интервью по делу о покушении на убийство

Палата адвокатов Самарской области направила предостережение защитнику подсудимого, который в интервью СМИ исказил фактические обстоятельства уголовного дела, а также огласил переписку несовершеннолетних, не приобщенную к материалам дела. Информацию о нарушениях в палату направил Кошкинский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В производстве Кошкинского районного суда Самарской области находится уголовное дело в отношении гражданина К., который обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30; п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установил суд, в феврале 2026 года на новостном портале N была опубликована статья в формате интервью с адвокатом В., который представляет интересы обвиняемого К. По данным суда, в публикации излагались обстоятельства дела с искажением фактов.

Кроме того, на судебном заседании адвокат В. огласил переписку несовершеннолетних лиц, которая не была приобщена к материалам дела в качестве доказательств со стороны защиты. Также в интервью защитник прямо обвинил потерпевшую сторону в националистических мотивах и лжесвидетельстве.

В связи с выявленными нарушениями суд направил информацию в адрес президента Палаты адвокатов Самарской области для принятия мер в пределах компетенции адвокатского сообщества.

Палата провела служебную проверку и вынесла адвокату В. предостережение о недопустимости нарушения закона.

Георгий Портнов