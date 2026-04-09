На Автозаводской улице Ижевска забили первые сваи будущего парка

В Ижевске приступили к установке винтовых свай для набережной и пирса будущего «Ива-парка» на улице Автозаводской. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на странице «Вконтакте».

Подрядчик ООО «Территория» в ближайшее время обустроит пирс, выложит деревянные настилы под пеший маршрут вокруг пруда, брусчатку и дорожки, смонтирует освещение.

В течение лета в парке появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, скамейки, киоски и дополнительные элементы освещения. В планах — высадить деревья и кустарники.

Напомним, благоустройство парка началось осенью 2025 года. На первый этап направлено 27,6 млн руб. За проект «Ива-парка» проголосовало 15 тыс. жителей в рейтинговом голосовании за обновление общественных пространств. Благоустройство финансово поддержит автоконцерн «АвтоВАЗ». По предварительным данным, общая сумма затрат на «Ива-парк» составит 180 млн руб. Работы на объекте завершат в 2027 году.