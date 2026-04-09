Прокуратура начала проверку после возгорания в школе №2 в Салехарде

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после возгорания в школе №2 в Салехарде, сообщили в окружной прокуратуре. Будет проверено соблюдение требований противопожарной безопасности.

Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

Инцидент произошел 8 апреля в школе на ул. Комсомольская. Установлено, что сообщение о возгорании поступило в 12:06 — в коридоре на втором этаже загорелась потолочная светодиодная лампа. В это время в школе шли уроки, поэтому были эвакуированы более 1,2 тыс. учеников и работников.

Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, в результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура проверит соблюдение требований противопожарной безопасности.

Ирина Пичурина