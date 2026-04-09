Жителя Лысьвы оштрафовали за мошенничество при получении социальной выплаты

Лысьвенский суд признал 26-летнего местного жителя виновным в мошенничестве при получении социальной выплаты из краевого минсоцразвития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установили полицейские, в 2024 году молодой человек предоставил в краевое минсоцразвития ложные сведения для получения социальной выплаты в размере 350 тыс. руб. Согласно подложным документам, он планировал заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, связанной с химчисткой мебели и ковров. Однако заявленный бизнес мужчина так и не организовал, при этом он отчитался о якобы проделанной работе, предоставив фиктивные чеки на приобретение оборудования.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся, возместив ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.