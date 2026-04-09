Над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА

С 23:00 8 апреля до 7:00 9 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря украинские беспилотники. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над РФ сбили 69 БПЛА. Их уничтожили над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем.

В поселке Саук-Дере Крымского района Краснодарского края обломками БПЛА убило мужчину, который в момент ночной атаки на регион находился на балконе многоквартирного дома.

Мария Хоперская