С января в «тюменской матрешке» неправильно задекларировали 37,2 тыс. тонн зерна

С 12 января по 7 апреля управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (ЯНАО и ХМАО-Югра) выявило 18 фактов недостоверного декларирования зерна общим весом более 37,2 тыс. тонн, сообщили в ведомстве.

Специалисты ведомства проверили 65 деклараций о соответствии зерна, из которых 18 признаны недействительными. Основанием стали расхождения в протоколах испытаний с законодательством, включая неполный перечень показателей, использование устаревших или отмененных стандартов и отсутствие данных об остаточных пестицидах.

Один из случаев зафиксирован 6 апреля в Тюменской области: 3 тыс. тонн гороха урожая 2025 года, предназначенного для пищевых целей, по документам было заявлено недостоверно. Инспекторы установили, что пробы были взяты за месяц до формирования партии, а анализ на пестицид «Шансгард» не проводился. Декларантом и изготовителем зерна выступило ООО «Астра».

По итогам надзорных мероприятий Управление Россельхознадзора приняло решение о признании 18 деклараций недействительными. Предприятия, допустившие нарушения, получили предостережения.

Ирина Пичурина