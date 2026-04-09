«Парма» победила в последнем домашнем матче чемпионата

В завершающем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» обыграла баскетболистов «Самары». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счетом — 76:65.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. На его счету 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват при четырёх потерях с коэффициентом полезности «+27».

«Парма» занимает пятое место в турнирной таблице и обеспечила себе участие в плей-офф независимо от результатов оставшихся игр на выезде.