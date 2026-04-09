Сильный циклон обесточил часть Северо-Курильска

Из-за штормового ветра на острове Парамушир оборвались линии электропередачи. Часть города Северо-Курильска обесточена.

«8 апреля Северо-Курильск попал под влияние сильного циклона. Резкое ухудшение погоды сопровождалось шквалистым ветром, порывы которого к вечеру достигали 58 метров в секунду. Из-за обрывов на линиях электропередачи значительная часть города оказалась обесточена»,— сообщило правительство Сахалинской области.

Как добавили власти региона, из-за сильного ветра повреждены кровли и фасады зданий, повалены опоры ЛЭП и дорожные знаки. В правительстве уточнили, что сейчас погодные условия стабилизировались, работы по восстановлению электроснабжения уже начались.

Северо-Курильск — единственный населенный пункт на Северных Курилах. В нем проживает более 2,3 тыс. человек.