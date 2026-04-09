В Туве ужесточат режим торговли алкоголем

В Республике Тыва готовятся ужесточить нормы торговли алкоголем. Это следует из сообщения верховного хурала по итогам заседания парламентского комитета по безопасности и правопорядку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ключевые нововведения: учет мнения жителей при определении границ территорий, где продажа алкоголя запрещена, и запрет на вынос алкогольной продукции в объектах общепита, работающих без оказания услуг»,— говорится в сообщении.

Законопроект внесен прокурором региона. Члены комитета рекомендовали его принять. Ближайшая сессия верховного хурала состоится 15 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года в Туве была утверждена концепция сокращения потребления алкоголя. В результате ее реализации потребление алкоголя на душу населения сократится с 6 л этанола в 2025 году до 4 л в 2030-м.

Валерий Лавский