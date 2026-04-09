Умер первый покоривший Эверест американец Джим Уиттакер

В возрасте 97 лет умер альпинист Джим Уиттакер. Он был первым американцем, покорившим Эверест.

О смерти альпиниста сообщила его семья, передает Associated Press. Джим Уиттакер умер 7 апреля в своем доме в штате Вашингтон.

Восхождение Джима Уиттакера на Эверест в 1963 году вместе с Навангом Гомбу состоялось через 10 лет после первопроходческого восхождения Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея. С 1955 года господин Уиттакер работал в сети магазинов товаров для кемпинга REI. С 1971 по 1979 год он возглавлял компанию. Популярность сети резко выросла после восхождения Джима Уиттакера на Эверест.