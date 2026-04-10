Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг

|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Инмар
|3
|Сибирская Юридическая Компания
|4
|Судебное агентство «Барристер»
|5
|FSI - LEGAL
|6
|Юридический Центр Теньковской
|7
|GRATA International
|8
|Vamos Law Firm
|9
|ССП-Консалт
|10
|Юсланд
|11
|Ялилов и Партнеры
|12
|Dmitrenko Legal
|13
|Nasonov&Partners
|14
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|15
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|Band 2
|1
|Адвокатское бюро KR&P
|2
|Казарновски Групп
|3
|Дювернуа Лигал
|4
|Варшавский и партнеры
|5
|Гребнева и Партнеры
|6
|А2К Лигал
|7
|PRO IN LAW
|8
|Адвокатское бюро «Нортия»
|9
|Contra Legal Firm
|10
|РОКА «СОВЕТНИК»
|11
|Солнцев и партнеры
|12
|IMPRAVO
|13
|Легалайт
|14
|Шаймарданов и Сабитов
|15
|Юридическая Ассоциация Президент
|ИСКУССТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|МЕДИА-НН
|3
|ССП-Консалт
|4
|Ялилов и Партнеры
|5
|Солнцев и партнеры
|6
|ЛексПроф
|7
|PRO IN LAW
|8
|Vamos Law Firm
|9
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|10
|Sollars
|ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Пепеляев Групп
|4
|LL.C-Право
|5
|Митра
|6
|Адвокатское бюро «Q&A»
|7
|ССП-Консалт
|8
|Войнов, Маслов и партнеры
|9
|GRATA International
|10
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|11
|YAHATIN
|12
|Юридическое партнерство «Курсив»
|13
|Легалайт
|14
|Адвокатское бюро «Нортия»
|15
|Гребнева и Партнеры
|Band 2
|1
|А2К Лигал
|2
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|3
|Шумская и Партнеры
|4
|Адвокатское бюро «Нортия»
|5
|Шаймарданов и Сабитов
|ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Ялилов и Партнеры
|4
|Пепеляев Групп
|5
|Митра
|6
|Сибирская Юридическая Компания
|7
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|8
|Аспектум.
|9
|Варшавский и партнеры
|10
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|11
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|12
|Vamos Law Firm
|13
|Forte Tax & Law
|14
|ССП-Консалт
|15
|Консультационная группа ТИМ
|Band 2
|1
|Дювернуа Лигал
|2
|Легалайт
|3
|FSI - LEGAL
|4
|Войнов, Маслов и партнеры
|5
|Курсив, юридическое партнерство
|6
|А2К Лигал
|7
|Юридическая Ассоциация Президент
|8
|Золотое правило
|9
|Sollars
|10
|De Novo Praxis
|11
|GRATA International
|12
|Юридический центр «Развитие»
|13
|Судебное агентство «Барристер»
|14
|РОКА «СОВЕТНИК»
|15
|Шаймарданов и Сабитов
|Band 3
|1
|Шумская и Партнеры
|2
|Адвокатское бюро KR&P
|3
|Dmitrenko Legal
|4
|Гребнева и Партнеры
|5
|Адвокатское бюро «Нортия»
|6
|IMPRAVO
|7
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|8
|МОСИН ГРУПП
|9
|Nasonov&Partners
|10
|Комплаенс Решения
|11
|Enforce Law Company
|12
|AG-LEGAL
|13
|YAHATIN
|14
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|15
|Юсланд
|Band 4
|1
|Инмар
|2
|Legal to Business
|3
|ЮК «Команда Степанова»
|4
|Солнцев и партнеры
|5
|ЛексПроф
|6
|Правый берег
|7
|VOSTERA
|8
|VILEX GROUP
|9
|LOYS
|10
|Юридическая компания «Эклекс»
|11
|Аспект-М
|12
|Urals Legal
|13
|Юсконсалт
|14
|LL.C-Право
|15
|Адвокатское бюро «Q&A»
|РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Казарновски Групп
|4
|Пепеляев Групп
|5
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|6
|Адвокатское бюро «Нортия»
|7
|Дювернуа Лигал
|8
|Варшавский и партнеры
|9
|IQ Technology
|10
|Forte Tax & Law
|11
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|12
|РОКА «СОВЕТНИК»
|13
|Legal to Business
|14
|Юридическая компания «Эклекс»
|15
|GRATA International
|Band 2
|1
|Ялилов и Партнеры
|2
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|3
|Совет Лигал
|4
|Золотое правило
|5
|Шумская и Партнеры
|6
|Юридическая фирма «АФИНА»
|7
|Адвокатское бюро «Q&A»
|8
|Скрипченко и Партнеры
|9
|Гребнева и Партнеры
|10
|Судебное агентство «Барристер»
|11
|Юридическое партнерство «Курсив»
|12
|Легалайт
|13
|Юсконсалт
|14
|Аспектум.
|15
|Войнов, Маслов и партнеры
|Band 3
|1
|Консультационная группа ТИМ
|2
|Прецедент Консалтинг
|3
|Юсланд
|4
|Адвокатское бюро «Юг»
|5
|ЛексПроф
|6
|Лобби
|7
|Технологии обжалования
|8
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|9
|Солнцев и партнеры
|10
|IMPRAVO
|11
|ССП-Консалт
|12
|Enforce Law Company
|13
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|14
|Адвокатское бюро KR&P
|15
|Юридическая фирма ФОКС
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Адвокатское бюро «Юг»
|4
|РОКА «СОВЕТНИК»
|5
|GRATA International
|6
|Ялилов и Партнеры
|7
|А2К Лигал
|8
|Сибирская Юридическая Компания
|9
|Казарновски Групп
|10
|YAHATIN
|11
|Nasonov&Partners
|12
|Митра
|13
|Правый берег
|14
|Юридическая фирма ФОКС
|15
|Гребнева и Партнеры
|Band 2
|1
|VILEX GROUP
|2
|Лобби
|3
|De Novo Praxis
|4
|Forte Tax & Law
|5
|VOSTERA
|6
|Юсланд
|7
|Судебное агентство «Барристер»
|8
|Войнов, Маслов и партнеры
|9
|Величкова и Партнеры
|10
|Варшавский и партнеры
|СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|GRATA International
|4
|А2К Лигал
|5
|Войнов, Маслов и партнеры
|6
|ССП-Консалт
|7
|Rezolut Law Firm
|8
|Contra Legal Firm
|9
|Легалайт
|10
|Высшая инстанция
|11
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|12
|Ялилов и Партнеры
|13
|РОКА «СОВЕТНИК»
|14
|Судебное агентство «Барристер»
|15
|Дювернуа Лигал
|Band 2
|1
|IMPRAVO
|2
|ЛексПроф
|3
|Варшавский и партнеры
|4
|ГК Групп
|5
|Legal to Business
|6
|Прецедент Консалтинг
|7
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|8
|Шумская и Партнеры
|9
|Sollars
|10
|Митра
|11
|Адвокатское бюро «Q&A»
|12
|YAHATIN
|13
|Западная юридическая компания
|14
|Юсконсалт
|15
|Юридическая фирма ФОКС
|Band 3
|1
|АБ «Правовой статус»
|2
|Гребнева и Партнеры
|3
|Юридическая фирма «АФИНА»
|4
|Юридический центр «Развитие»
|5
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|6
|Деметриос Консалт
|7
|LL.C-Право
|8
|Юридическая компания «Эклекс»
|9
|«Пепеляев Групп»
|10
|Адвокатское бюро «Юг»
|11
|Технологии обжалования
|12
|Сибирская Юридическая Компания
|13
|ЮКАМ
|14
|VILEX GROUP
|15
|Forte Tax & Law
|Band 4
|1
|FSI - LEGAL
|2
|Золотое правило
|3
|Юридическая Ассоциация Президент
|4
|Шаймарданов и Сабитов
|5
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|6
|ЮК «Команда Степанова»
|7
|Enforce Law Company
|8
|De Novo Praxis
|9
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|10
|Комплаенс Решения
|11
|Юридическое партнерство «Курсив»
|12
|VOSTERA
|13
|МОСИН ГРУПП
|14
|Лобби
|15
|Юсланд
|ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|AG-LEGAL
|3
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|4
|Dmitrenko Legal
|5
|GRATA International
|6
|АБ «Правовой статус»
|7
|ССП-Консалт
|8
|Пепеляев Групп
|9
|Войнов, Маслов и партнеры
|10
|Золотое правило
|11
|Юридический бутик Аиды Земляновой
|12
|Шумская и Партнеры
|13
|Совет Лигал
|14
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|15
|Шаймарданов и Сабитов
|Band 2
|1
|Ялилов и Партнеры
|2
|Vamos Law Firm
|3
|Юридическое партнерство «Курсив»
|4
|Адвокатское бюро «Нортия»
|5
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|6
|Юсконсалт
|7
|IMPRAVO
|8
|VILEX GROUP
|9
|РОКА «СОВЕТНИК»
|10
|Forte Tax & Law
|11
|Варшавский и партнеры
|12
|Дедков и партнеры
|13
|Казарновски Групп
|14
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|15
|ЮКАМ
|Band 3
|1
|Солнцев и партнеры
|2
|ЛексПроф
|3
|РАУД
|4
|LOYS
|5
|Гребнева и Партнеры
|6
|Адвокатское бюро «Q&A»
|7
|Инмар
|8
|Дювернуа Лигал
|9
|Юридическая компания «Эклекс»
|10
|Аспект-М
|11
|Величкова и Партнеры
|11
|Urals Legal
|12
|Сибирская Юридическая Компания
|13
|Институт проблем предпринимательства
|14
|Nasonov&Partners
|15
|Better Chance
|ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Юсланд
|4
|Казарновски Групп
|5
|Варшавский и партнеры
|6
|Гребнева и Партнеры
|7
|Консультационная группа ТИМ
|8
|Инмар
|9
|ANT ATTORNEYS
|10
|LL.C-Право
|11
|Пепеляев Групп
|12
|Nasonov&Partners
|13
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|14
|Войнов, Маслов и партнеры
|15
|ЛексПроф
|Band 2
|1
|Лобби
|2
|IMPRAVO
|3
|Адвокатское бюро «Нортия»
|4
|Шумская и Партнеры
|5
|Forte Tax & Law
|6
|ЮКАМ
|7
|РАУД
|8
|Аспектум.
|9
|Адвокатское бюро «Q&A»
|10
|ССП-Консалт
|11
|Шаймарданов и Сабитов
|12
|Dmitrenko Legal
|13
|Юсконсалт
|14
|Судебное агентство «Барристер»
|15
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|ТУРИЗМ И СПОРТ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Прецедент Консалтинг
|3
|Юридическая фирма ФОКС
|4
|Vamos Law Firm
|5
|Солнцев и партнеры
|6
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|7
|IMPRAVO
|8
|PRO IN LAW
|9
|Nasonov&Partners
|10
|YAHATIN
|ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Пепеляев Групп
|4
|РОКА «СОВЕТНИК»
|5
|Sollars
|6
|GRATA International
|7
|Высшая инстанция
|8
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|9
|Шаймарданов и Сабитов
|10
|Nasonov&Partners
|11
|А2К Лигал
|12
|Legal to Business
|13
|Юсконсалт
|14
|Ялилов и Партнеры
|15
|ЛексПроф
|Band 2
|1
|Правый берег
|2
|Дювернуа Лигал
|3
|Гребнева и Партнеры
|4
|PRO IN LAW
|5
|Маранц, Соловьев и Партнеры
|6
|Варшавский и партнеры
|7
|Vamos Law Firm
|8
|Forte Tax & Law
|9
|Аспектум.
|10
|АБ «След»
|11
|Бутенко и партнеры
|12
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|13
|Сибирская Юридическая Компания
|14
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|15
|Nevolin&Partners
|ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
|Band 1
|1
|АНП ЗЕНИТ
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Западная юридическая компания
|4
|Юридическая Ассоциация Президент
|5
|Vamos Law Firm
|6
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|7
|Пепеляев Групп
|8
|LOYS
|9
|АБ «Илья Титов и партнёры»
|10
|Прецедент Консалтинг
|11
|Казарновски Групп
|12
|Дювернуа Лигал
|13
|Мейер и партнеры
|14
|Sollars
|15
|АБ «Правовой статус»
|Band 2
|1
|PRO IN LAW
|2
|Юридическая компания «Эклекс»
|3
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|4
|Легалайт
|5
|GRATA International
|6
|Forte Tax & Law
|7
|ССП-Консалт
|8
|Варшавский и партнеры
|9
|IMPRAVO
|10
|Гребнева и Партнеры
|11
|Золотое правило
|12
|Шаймарданов и Сабитов
|13
|Войнов, Маслов и партнеры
|14
|Ялилов и Партнеры
|15
|N.A. Legal
|ЭНЕРГЕТИКА
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Митра
|4
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|5
|Юридический центр «Развитие»
|6
|Vamos Law Firm
|7
|Мейер и партнеры
|8
|Гребнева и Партнеры
|9
|Адвокатское бюро «Юг»
|10
|Войнов, Маслов и партнеры
|11
|Nasonov&Partners
|12
|А2К Лигал
|13
|Адвокатское бюро «Q&A»
|14
|Ялилов и Партнеры
|15
|GRATA International
|Band 2
|1
|Sollars
|2
|Легалайт
|3
|Институт проблем предпринимательства
|4
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|5
|Величкова и Партнеры