Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Инмар 3 Сибирская Юридическая Компания 4 Судебное агентство «Барристер» 5 FSI - LEGAL 6 Юридический Центр Теньковской 7 GRATA International 8 Vamos Law Firm 9 ССП-Консалт 10 Юсланд 11 Ялилов и Партнеры 12 Dmitrenko Legal 13 Nasonov&Partners 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) Band 2 1 Адвокатское бюро KR&P 2 Казарновски Групп 3 Дювернуа Лигал 4 Варшавский и партнеры 5 Гребнева и Партнеры 6 А2К Лигал 7 PRO IN LAW 8 Адвокатское бюро «Нортия» 9 Contra Legal Firm 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Солнцев и партнеры 12 IMPRAVO 13 Легалайт 14 Шаймарданов и Сабитов 15 Юридическая Ассоциация Президент ИСКУССТВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 МЕДИА-НН 3 ССП-Консалт 4 Ялилов и Партнеры 5 Солнцев и партнеры 6 ЛексПроф 7 PRO IN LAW 8 Vamos Law Firm 9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 10 Sollars ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 LL.C-Право 5 Митра 6 Адвокатское бюро «Q&A» 7 ССП-Консалт 8 Войнов, Маслов и партнеры 9 GRATA International 10 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 11 YAHATIN 12 Юридическое партнерство «Курсив» 13 Легалайт 14 Адвокатское бюро «Нортия» 15 Гребнева и Партнеры Band 2 1 А2К Лигал 2 Маранц, Соловьев и Партнеры 3 Шумская и Партнеры 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Шаймарданов и Сабитов ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Ялилов и Партнеры 4 Пепеляев Групп 5 Митра 6 Сибирская Юридическая Компания 7 Гуцу, Жуковский и партнеры 8 Аспектум. 9 Варшавский и партнеры 10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 11 Тимофеев/Черепнов/Калашников 12 Vamos Law Firm 13 Forte Tax & Law 14 ССП-Консалт 15 Консультационная группа ТИМ Band 2 1 Дювернуа Лигал 2 Легалайт 3 FSI - LEGAL 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Курсив, юридическое партнерство 6 А2К Лигал 7 Юридическая Ассоциация Президент 8 Золотое правило 9 Sollars 10 De Novo Praxis 11 GRATA International 12 Юридический центр «Развитие» 13 Судебное агентство «Барристер» 14 РОКА «СОВЕТНИК» 15 Шаймарданов и Сабитов Band 3 1 Шумская и Партнеры 2 Адвокатское бюро KR&P 3 Dmitrenko Legal 4 Гребнева и Партнеры 5 Адвокатское бюро «Нортия» 6 IMPRAVO 7 Маранц, Соловьев и Партнеры 8 МОСИН ГРУПП 9 Nasonov&Partners 10 Комплаенс Решения 11 Enforce Law Company 12 AG-LEGAL 13 YAHATIN 14 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 15 Юсланд Band 4 1 Инмар 2 Legal to Business 3 ЮК «Команда Степанова» 4 Солнцев и партнеры 5 ЛексПроф 6 Правый берег 7 VOSTERA 8 VILEX GROUP 9 LOYS 10 Юридическая компания «Эклекс» 11 Аспект-М 12 Urals Legal 13 Юсконсалт 14 LL.C-Право 15 Адвокатское бюро «Q&A» РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Казарновски Групп 4 Пепеляев Групп 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Адвокатское бюро «Нортия» 7 Дювернуа Лигал 8 Варшавский и партнеры 9 IQ Technology 10 Forte Tax & Law 11 Гуцу, Жуковский и партнеры 12 РОКА «СОВЕТНИК» 13 Legal to Business 14 Юридическая компания «Эклекс» 15 GRATA International Band 2 1 Ялилов и Партнеры 2 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 3 Совет Лигал 4 Золотое правило 5 Шумская и Партнеры 6 Юридическая фирма «АФИНА» 7 Адвокатское бюро «Q&A» 8 Скрипченко и Партнеры 9 Гребнева и Партнеры 10 Судебное агентство «Барристер» 11 Юридическое партнерство «Курсив» 12 Легалайт 13 Юсконсалт 14 Аспектум. 15 Войнов, Маслов и партнеры Band 3 1 Консультационная группа ТИМ 2 Прецедент Консалтинг 3 Юсланд 4 Адвокатское бюро «Юг» 5 ЛексПроф 6 Лобби 7 Технологии обжалования 8 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 9 Солнцев и партнеры 10 IMPRAVO 11 ССП-Консалт 12 Enforce Law Company 13 Тимофеев/Черепнов/Калашников 14 Адвокатское бюро KR&P 15 Юридическая фирма ФОКС СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Адвокатское бюро «Юг» 4 РОКА «СОВЕТНИК» 5 GRATA International 6 Ялилов и Партнеры 7 А2К Лигал 8 Сибирская Юридическая Компания 9 Казарновски Групп 10 YAHATIN 11 Nasonov&Partners 12 Митра 13 Правый берег 14 Юридическая фирма ФОКС 15 Гребнева и Партнеры Band 2 1 VILEX GROUP 2 Лобби 3 De Novo Praxis 4 Forte Tax & Law 5 VOSTERA 6 Юсланд 7 Судебное агентство «Барристер» 8 Войнов, Маслов и партнеры 9 Величкова и Партнеры 10 Варшавский и партнеры СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 GRATA International 4 А2К Лигал 5 Войнов, Маслов и партнеры 6 ССП-Консалт 7 Rezolut Law Firm 8 Contra Legal Firm 9 Легалайт 10 Высшая инстанция 11 Гуцу, Жуковский и партнеры 12 Ялилов и Партнеры 13 РОКА «СОВЕТНИК» 14 Судебное агентство «Барристер» 15 Дювернуа Лигал Band 2 1 IMPRAVO 2 ЛексПроф 3 Варшавский и партнеры 4 ГК Групп 5 Legal to Business 6 Прецедент Консалтинг 7 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 8 Шумская и Партнеры 9 Sollars 10 Митра 11 Адвокатское бюро «Q&A» 12 YAHATIN 13 Западная юридическая компания 14 Юсконсалт 15 Юридическая фирма ФОКС Band 3 1 АБ «Правовой статус» 2 Гребнева и Партнеры 3 Юридическая фирма «АФИНА» 4 Юридический центр «Развитие» 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Деметриос Консалт 7 LL.C-Право 8 Юридическая компания «Эклекс» 9 «Пепеляев Групп» 10 Адвокатское бюро «Юг» 11 Технологии обжалования 12 Сибирская Юридическая Компания 13 ЮКАМ 14 VILEX GROUP 15 Forte Tax & Law Band 4 1 FSI - LEGAL 2 Золотое правило 3 Юридическая Ассоциация Президент 4 Шаймарданов и Сабитов 5 Юридическая фирма «ОЛИМП» 6 ЮК «Команда Степанова» 7 Enforce Law Company 8 De Novo Praxis 9 Тимофеев/Черепнов/Калашников 10 Комплаенс Решения 11 Юридическое партнерство «Курсив» 12 VOSTERA 13 МОСИН ГРУПП 14 Лобби 15 Юсланд ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 AG-LEGAL 3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 4 Dmitrenko Legal 5 GRATA International 6 АБ «Правовой статус» 7 ССП-Консалт 8 Пепеляев Групп 9 Войнов, Маслов и партнеры 10 Золотое правило 11 Юридический бутик Аиды Земляновой 12 Шумская и Партнеры 13 Совет Лигал 14 Гуцу, Жуковский и партнеры 15 Шаймарданов и Сабитов Band 2 1 Ялилов и Партнеры 2 Vamos Law Firm 3 Юридическое партнерство «Курсив» 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 6 Юсконсалт 7 IMPRAVO 8 VILEX GROUP 9 РОКА «СОВЕТНИК» 10 Forte Tax & Law 11 Варшавский и партнеры 12 Дедков и партнеры 13 Казарновски Групп 14 Маранц, Соловьев и Партнеры 15 ЮКАМ Band 3 1 Солнцев и партнеры 2 ЛексПроф 3 РАУД 4 LOYS 5 Гребнева и Партнеры 6 Адвокатское бюро «Q&A» 7 Инмар 8 Дювернуа Лигал 9 Юридическая компания «Эклекс» 10 Аспект-М 11 Величкова и Партнеры 11 Urals Legal 12 Сибирская Юридическая Компания 13 Институт проблем предпринимательства 14 Nasonov&Partners 15 Better Chance ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Юсланд 4 Казарновски Групп 5 Варшавский и партнеры 6 Гребнева и Партнеры 7 Консультационная группа ТИМ 8 Инмар 9 ANT ATTORNEYS 10 LL.C-Право 11 Пепеляев Групп 12 Nasonov&Partners 13 Маранц, Соловьев и Партнеры 14 Войнов, Маслов и партнеры 15 ЛексПроф Band 2 1 Лобби 2 IMPRAVO 3 Адвокатское бюро «Нортия» 4 Шумская и Партнеры 5 Forte Tax & Law 6 ЮКАМ 7 РАУД 8 Аспектум. 9 Адвокатское бюро «Q&A» 10 ССП-Консалт 11 Шаймарданов и Сабитов 12 Dmitrenko Legal 13 Юсконсалт 14 Судебное агентство «Барристер» 15 Тимофеев/Черепнов/Калашников ТУРИЗМ И СПОРТ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Прецедент Консалтинг 3 Юридическая фирма ФОКС 4 Vamos Law Firm 5 Солнцев и партнеры 6 Тимофеев/Черепнов/Калашников 7 IMPRAVO 8 PRO IN LAW 9 Nasonov&Partners 10 YAHATIN ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 РОКА «СОВЕТНИК» 5 Sollars 6 GRATA International 7 Высшая инстанция 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Шаймарданов и Сабитов 10 Nasonov&Partners 11 А2К Лигал 12 Legal to Business 13 Юсконсалт 14 Ялилов и Партнеры 15 ЛексПроф Band 2 1 Правый берег 2 Дювернуа Лигал 3 Гребнева и Партнеры 4 PRO IN LAW 5 Маранц, Соловьев и Партнеры 6 Варшавский и партнеры 7 Vamos Law Firm 8 Forte Tax & Law 9 Аспектум. 10 АБ «След» 11 Бутенко и партнеры 12 Юридическая фирма «ОЛИМП» 13 Сибирская Юридическая Компания 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Nevolin&Partners ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Западная юридическая компания 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Vamos Law Firm 6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 7 Пепеляев Групп 8 LOYS 9 АБ «Илья Титов и партнёры» 10 Прецедент Консалтинг 11 Казарновски Групп 12 Дювернуа Лигал 13 Мейер и партнеры 14 Sollars 15 АБ «Правовой статус» Band 2 1 PRO IN LAW 2 Юридическая компания «Эклекс» 3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 4 Легалайт 5 GRATA International 6 Forte Tax & Law 7 ССП-Консалт 8 Варшавский и партнеры 9 IMPRAVO 10 Гребнева и Партнеры 11 Золотое правило 12 Шаймарданов и Сабитов 13 Войнов, Маслов и партнеры 14 Ялилов и Партнеры 15 N.A. Legal ЭНЕРГЕТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Митра 4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 5 Юридический центр «Развитие» 6 Vamos Law Firm 7 Мейер и партнеры 8 Гребнева и Партнеры 9 Адвокатское бюро «Юг» 10 Войнов, Маслов и партнеры 11 Nasonov&Partners 12 А2К Лигал 13 Адвокатское бюро «Q&A» 14 Ялилов и Партнеры 15 GRATA International Band 2 1 Sollars 2 Легалайт 3 Институт проблем предпринимательства 4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 5 Величкова и Партнеры