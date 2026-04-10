Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Инмар
3 Сибирская Юридическая Компания
4 Судебное агентство «Барристер»
5 FSI - LEGAL
6 Юридический Центр Теньковской
7 GRATA International
8 Vamos Law Firm
9 ССП-Консалт
10 Юсланд
11 Ялилов и Партнеры
12 Dmitrenko Legal
13 Nasonov&Partners
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
Band 2
1 Адвокатское бюро KR&P
2 Казарновски Групп
3 Дювернуа Лигал
4 Варшавский и партнеры
5 Гребнева и Партнеры
6 А2К Лигал
7 PRO IN LAW
8 Адвокатское бюро «Нортия»
9 Contra Legal Firm
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Солнцев и партнеры
12 IMPRAVO
13 Легалайт
14 Шаймарданов и Сабитов
15 Юридическая Ассоциация Президент
ИСКУССТВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 МЕДИА-НН
3 ССП-Консалт
4 Ялилов и Партнеры
5 Солнцев и партнеры
6 ЛексПроф
7 PRO IN LAW
8 Vamos Law Firm
9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
10 Sollars
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 LL.C-Право
5 Митра
6 Адвокатское бюро «Q&A»
7 ССП-Консалт
8 Войнов, Маслов и партнеры
9 GRATA International
10 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
11 YAHATIN
12 Юридическое партнерство «Курсив»
13 Легалайт
14 Адвокатское бюро «Нортия»
15 Гребнева и Партнеры
Band 2
1 А2К Лигал
2 Маранц, Соловьев и Партнеры
3 Шумская и Партнеры
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Шаймарданов и Сабитов
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Ялилов и Партнеры
4 Пепеляев Групп
5 Митра
6 Сибирская Юридическая Компания
7 Гуцу, Жуковский и партнеры
8 Аспектум.
9 Варшавский и партнеры
10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
11 Тимофеев/Черепнов/Калашников
12 Vamos Law Firm
13 Forte Tax & Law
14 ССП-Консалт
15 Консультационная группа ТИМ
Band 2
1 Дювернуа Лигал
2 Легалайт
3 FSI - LEGAL
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Курсив, юридическое партнерство
6 А2К Лигал
7 Юридическая Ассоциация Президент
8 Золотое правило
9 Sollars
10 De Novo Praxis
11 GRATA International
12 Юридический центр «Развитие»
13 Судебное агентство «Барристер»
14 РОКА «СОВЕТНИК»
15 Шаймарданов и Сабитов
Band 3
1 Шумская и Партнеры
2 Адвокатское бюро KR&P
3 Dmitrenko Legal
4 Гребнева и Партнеры
5 Адвокатское бюро «Нортия»
6 IMPRAVO
7 Маранц, Соловьев и Партнеры
8 МОСИН ГРУПП
9 Nasonov&Partners
10 Комплаенс Решения
11 Enforce Law Company
12 AG-LEGAL
13 YAHATIN
14 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
15 Юсланд
Band 4
1 Инмар
2 Legal to Business
3 ЮК «Команда Степанова»
4 Солнцев и партнеры
5 ЛексПроф
6 Правый берег
7 VOSTERA
8 VILEX GROUP
9 LOYS
10 Юридическая компания «Эклекс»
11 Аспект-М
12 Urals Legal
13 Юсконсалт
14 LL.C-Право
15 Адвокатское бюро «Q&A»
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Казарновски Групп
4 Пепеляев Групп
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Адвокатское бюро «Нортия»
7 Дювернуа Лигал
8 Варшавский и партнеры
9 IQ Technology
10 Forte Tax & Law
11 Гуцу, Жуковский и партнеры
12 РОКА «СОВЕТНИК»
13 Legal to Business
14 Юридическая компания «Эклекс»
15 GRATA International
Band 2
1 Ялилов и Партнеры
2 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
3 Совет Лигал
4 Золотое правило
5 Шумская и Партнеры
6 Юридическая фирма «АФИНА»
7 Адвокатское бюро «Q&A»
8 Скрипченко и Партнеры
9 Гребнева и Партнеры
10 Судебное агентство «Барристер»
11 Юридическое партнерство «Курсив»
12 Легалайт
13 Юсконсалт
14 Аспектум.
15 Войнов, Маслов и партнеры
Band 3
1 Консультационная группа ТИМ
2 Прецедент Консалтинг
3 Юсланд
4 Адвокатское бюро «Юг»
5 ЛексПроф
6 Лобби
7 Технологии обжалования
8 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
9 Солнцев и партнеры
10 IMPRAVO
11 ССП-Консалт
12 Enforce Law Company
13 Тимофеев/Черепнов/Калашников
14 Адвокатское бюро KR&P
15 Юридическая фирма ФОКС
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Адвокатское бюро «Юг»
4 РОКА «СОВЕТНИК»
5 GRATA International
6 Ялилов и Партнеры
7 А2К Лигал
8 Сибирская Юридическая Компания
9 Казарновски Групп
10 YAHATIN
11 Nasonov&Partners
12 Митра
13 Правый берег
14 Юридическая фирма ФОКС
15 Гребнева и Партнеры
Band 2
1 VILEX GROUP
2 Лобби
3 De Novo Praxis
4 Forte Tax & Law
5 VOSTERA
6 Юсланд
7 Судебное агентство «Барристер»
8 Войнов, Маслов и партнеры
9 Величкова и Партнеры
10 Варшавский и партнеры
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 GRATA International
4 А2К Лигал
5 Войнов, Маслов и партнеры
6 ССП-Консалт
7 Rezolut Law Firm
8 Contra Legal Firm
9 Легалайт
10 Высшая инстанция
11 Гуцу, Жуковский и партнеры
12 Ялилов и Партнеры
13 РОКА «СОВЕТНИК»
14 Судебное агентство «Барристер»
15 Дювернуа Лигал
Band 2
1 IMPRAVO
2 ЛексПроф
3 Варшавский и партнеры
4 ГК Групп
5 Legal to Business
6 Прецедент Консалтинг
7 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
8 Шумская и Партнеры
9 Sollars
10 Митра
11 Адвокатское бюро «Q&A»
12 YAHATIN
13 Западная юридическая компания
14 Юсконсалт
15 Юридическая фирма ФОКС
Band 3
1 АБ «Правовой статус»
2 Гребнева и Партнеры
3 Юридическая фирма «АФИНА»
4 Юридический центр «Развитие»
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Деметриос Консалт
7 LL.C-Право
8 Юридическая компания «Эклекс»
9 «Пепеляев Групп»
10 Адвокатское бюро «Юг»
11 Технологии обжалования
12 Сибирская Юридическая Компания
13 ЮКАМ
14 VILEX GROUP
15 Forte Tax & Law
Band 4
1 FSI - LEGAL
2 Золотое правило
3 Юридическая Ассоциация Президент
4 Шаймарданов и Сабитов
5 Юридическая фирма «ОЛИМП»
6 ЮК «Команда Степанова»
7 Enforce Law Company
8 De Novo Praxis
9 Тимофеев/Черепнов/Калашников
10 Комплаенс Решения
11 Юридическое партнерство «Курсив»
12 VOSTERA
13 МОСИН ГРУПП
14 Лобби
15 Юсланд
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 AG-LEGAL
3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
4 Dmitrenko Legal
5 GRATA International
6 АБ «Правовой статус»
7 ССП-Консалт
8 Пепеляев Групп
9 Войнов, Маслов и партнеры
10 Золотое правило
11 Юридический бутик Аиды Земляновой
12 Шумская и Партнеры
13 Совет Лигал
14 Гуцу, Жуковский и партнеры
15 Шаймарданов и Сабитов
Band 2
1 Ялилов и Партнеры
2 Vamos Law Firm
3 Юридическое партнерство «Курсив»
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
6 Юсконсалт
7 IMPRAVO
8 VILEX GROUP
9 РОКА «СОВЕТНИК»
10 Forte Tax & Law
11 Варшавский и партнеры
12 Дедков и партнеры
13 Казарновски Групп
14 Маранц, Соловьев и Партнеры
15 ЮКАМ
Band 3
1 Солнцев и партнеры
2 ЛексПроф
3 РАУД
4 LOYS
5 Гребнева и Партнеры
6 Адвокатское бюро «Q&A»
7 Инмар
8 Дювернуа Лигал
9 Юридическая компания «Эклекс»
10 Аспект-М
11 Величкова и Партнеры
11 Urals Legal
12 Сибирская Юридическая Компания
13 Институт проблем предпринимательства
14 Nasonov&Partners
15 Better Chance
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Юсланд
4 Казарновски Групп
5 Варшавский и партнеры
6 Гребнева и Партнеры
7 Консультационная группа ТИМ
8 Инмар
9 ANT ATTORNEYS
10 LL.C-Право
11 Пепеляев Групп
12 Nasonov&Partners
13 Маранц, Соловьев и Партнеры
14 Войнов, Маслов и партнеры
15 ЛексПроф
Band 2
1 Лобби
2 IMPRAVO
3 Адвокатское бюро «Нортия»
4 Шумская и Партнеры
5 Forte Tax & Law
6 ЮКАМ
7 РАУД
8 Аспектум.
9 Адвокатское бюро «Q&A»
10 ССП-Консалт
11 Шаймарданов и Сабитов
12 Dmitrenko Legal
13 Юсконсалт
14 Судебное агентство «Барристер»
15 Тимофеев/Черепнов/Калашников
ТУРИЗМ И СПОРТ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Прецедент Консалтинг
3 Юридическая фирма ФОКС
4 Vamos Law Firm
5 Солнцев и партнеры
6 Тимофеев/Черепнов/Калашников
7 IMPRAVO
8 PRO IN LAW
9 Nasonov&Partners
10 YAHATIN
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 РОКА «СОВЕТНИК»
5 Sollars
6 GRATA International
7 Высшая инстанция
8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
9 Шаймарданов и Сабитов
10 Nasonov&Partners
11 А2К Лигал
12 Legal to Business
13 Юсконсалт
14 Ялилов и Партнеры
15 ЛексПроф
Band 2
1 Правый берег
2 Дювернуа Лигал
3 Гребнева и Партнеры
4 PRO IN LAW
5 Маранц, Соловьев и Партнеры
6 Варшавский и партнеры
7 Vamos Law Firm
8 Forte Tax & Law
9 Аспектум.
10 АБ «След»
11 Бутенко и партнеры
12 Юридическая фирма «ОЛИМП»
13 Сибирская Юридическая Компания
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Nevolin&Partners
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Западная юридическая компания
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Vamos Law Firm
6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
7 Пепеляев Групп
8 LOYS
9 АБ «Илья Титов и партнёры»
10 Прецедент Консалтинг
11 Казарновски Групп
12 Дювернуа Лигал
13 Мейер и партнеры
14 Sollars
15 АБ «Правовой статус»
Band 2
1 PRO IN LAW
2 Юридическая компания «Эклекс»
3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
4 Легалайт
5 GRATA International
6 Forte Tax & Law
7 ССП-Консалт
8 Варшавский и партнеры
9 IMPRAVO
10 Гребнева и Партнеры
11 Золотое правило
12 Шаймарданов и Сабитов
13 Войнов, Маслов и партнеры
14 Ялилов и Партнеры
15 N.A. Legal
ЭНЕРГЕТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Митра
4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
5 Юридический центр «Развитие»
6 Vamos Law Firm
7 Мейер и партнеры
8 Гребнева и Партнеры
9 Адвокатское бюро «Юг»
10 Войнов, Маслов и партнеры
11 Nasonov&Partners
12 А2К Лигал
13 Адвокатское бюро «Q&A»
14 Ялилов и Партнеры
15 GRATA International
Band 2
1 Sollars
2 Легалайт
3 Институт проблем предпринимательства
4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
5 Величкова и Партнеры

