Лучшие юридические практики: региональный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Легалайт
4 Юсланд
5 Адвокатское бюро «Юг»
6 Гребнева и партнеры
7 Гуцу, Жуковский и партнеры
8 Прецедент Консалтинг
9 Качкин и партнеры
10 Войнов, Маслов и партнеры
11 Золотое правило
12 Варшавский и партнеры
13 Дювернуа Лигал
14 Маранц, Соловьев и партнеры
15 ССП-Консалт
Band 2
1 Митра
2 Шаймарданов и Сабитов
3 Юридический центр «Развитие»
4 Contra Legal Firm
5 Юридическое партнерство «Курсив»
6 Legal to Business
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Консультационная группа ТИМ
9 Адвокатское бюро «Нортия»
10 Западная юридическая компания
11 Nasonov&Partners
12 Sollars
13 ЮК «Команда Степанова»
14 FSI LEGAL
15 ЮКАМ
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Деметриос Консалт
2 Юридическая фирма «ФОКС»
3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
4 Аспект-М
5 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
6 Сибирская Юридическая Компания
7 Технологии обжалования
8 Rezolut Law Firm
9 Лобби
10 МОСИН ГРУПП
11 YAHATIN
12 Ялилов и Партнеры
13 Шумская и Партнеры
14 Мейер и партнеры
15 Юридическая компания «Эклекс»
Band 2
1 VILEX GROUP
2 Юридическая фирма «АФИНА»
3 Адвокатское бюро KR&P
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Юсконсалт
6 IMPRAVO
7 ГК Групп
8 Юридическая фирма «ОЛИМП»
9 Инмар
10 Тимофеев/Черепнов/Калашников
11 ЛексПроф
12 Казарновски Групп
13 N.A. Legal
14 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
15 Солнцев и партнеры
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гребнева и Партнеры
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Легалайт
6 ЛексПроф
7 Прецедент Консалтинг
8 Западная юридическая компания
9 Юридическая компания «Эклекс»
10 Аспект-М
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гуцу, Жуковский и партнеры
4 Гребнева и партнеры
5 Митра
6 Ялилов и Партнеры
7 GRATF International
8 IMPRAVO
9 Nasonov&Partners
10 Legal to Business
11 Легалайт
12 Sollars
13 Правый берег
14 VILEX GROUP
15 ССП-Консалт
Band 2
1 Юридический центр «Развитие»
2 А2К Лигал
3 FSI LEGAL
4 Vamos Law Firm
5 ANT ATTORNEYS
6 LOYS
7 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
8 ЛексПроф
9 РАУД
10 Шаймарданов и Сабитов
11 ЮМСЭЙ Лигал Групп
12 Лобби
13 Шумская и Партнеры
14 Войнов, Маслов и партнеры
15 VILEX GROUP
Band 3
1 Адвокатское бюро «Нортия»
2 Сибирская Юридическая Компания
3 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
4 Юсланд
5 Солнцев и партнеры
6 Enforce Law Company
7 Contra Legal Firm
8 LL.C-Право
9 N.A. Legal
10 Судебное агентство «Барристер»
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гуцу, Жуковский и партнеры
4 Высшая инстанция
5 Судебное агентство «Барристер»
6 Гребнева и Партнеры
7 Юридическая фирма «АФИНА»
8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
9 Юридический центр «Развитие»
10 Юридическая компания «Эклекс»
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ВАЛЮТНОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Казарновски Групп
3 GRATA International
4 Vamos Law Firm
5 Юсланд
6 Forte Tax & Law
7 Митра
8 Аспектум.
9 Варшавский и партнеры
10 Адвокатское бюро «Нортия»
11 Инмар
12 Консультационная группа «ТИМ»
13 Ялилов и Партнеры
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Право Просто
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
1 AG-LEGAL
2 Sollars
3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
4 Инмар
5 Юридический Центр Теньковской
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
3 АНП ЗЕНИТ
4 Maxima Legal
5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
6 GRATA International
7 IQ Technology
8 Качкин и Партнеры
9 AG-LEGAL
10 МЕДИА-НН
11 Совет Лигал
12 Юридическая Ассоциация Президент
13 Dmitrenko Legal
14 Ялилов и Партнеры
15 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Band 2
1 Солнцев и партнеры
2 Гребнева и Партнеры
3 Казарновски Групп
4 Contra Legal Firm
5 Дедков и партнеры
6 Юридический бутик Аиды Земляновой
7 Юридический Центр Теньковской
8 Sollars
9 Бутенко и партнеры
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Аспект-М
12 IMPRAVO
13 PRO IN LAW
14 А2К Лигал
15 Варшавский и партнеры
КОМПЛАЕНС
Band 1
1 Судебное агентство «Барристер»
2 ССП-Консалт
3 Западная юридическая компания
4 Шумская и Партнеры
5 Юридический Центр Теньковской
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Vamos Law Firm
4 GRATA International
5 Юсконсалт
6 Maxima Legal
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Forte Tax & Law
9 Юридическое партнерство «Курсив»
10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
11 Шаймарданов и Сабитов
12 Варшавский и партнеры
13 Ялилов и Партнеры
14 «Пепеляев Групп»
15 Юридический Центр Теньковской
Band 2
1 De Novo Praxis
2 Адвокатское бюро «Нортия»
3 Дювернуа Лигал
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Сибирская Юридическая Компания
6 Юридическая фирма «ФОКС»
7 Legal to Business
8 Аспектум.
9 А2К Лигал
10 Совет Лигал
11 Солнцев и партнеры
12 Золотое правило
13 Шумская и Партнеры
14 Dmitrenko Legal
15 Адвокатское бюро KR&P
Band 3
1 ССП-Консалт
2 Консультационная группа ТИМ
3 IMPRAVO
4 Судебное агентство «Барристер»
5 Urals Legal
6 Contra Legal Firm
7 Тимофеев/Черепнов/Калашников
8 Sollars
9 Enforce Law Company
10 Юридическая компания «Эклекс»
11 Nasonov&Partners
12 ЮМСЭЙ Лигал Групп
13 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
14 Институт проблем предпринимательства
15 YAHATIN
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 GRATA International
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Юридическое партнерство «Курсив»
6 Митра
7 Совет Лигал
8 ЛексПроф
9 Forte Tax & Law
10 Институт проблем предпринимательства
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 Пепеляев Групп
3 АНП ЗЕНИТ
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Варшавский и партнеры
7 Сибирская Юридическая Компания
8 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
9 Юридическое партнерство «Курсив»
10 Комплаенс Решения
11 Митра
12 Forte Tax & Law
13 AG-LEGAL
14 Nevolin&Partners
15 GRATA International
Band 2
1 Консультационная группа ТИМ
2 ССП-Консалт
3 Легалайт
4 Юридический Центр Теньковской
5 А2К Лигал
6 ЛексПроф
7 Гребнева и Партнеры
8 Совет Лигал
9 PRO IN LAW
10 Юсконсалт
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Высшая инстанция
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Золотое правило
6 Прецедент Консалтинг
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Rezolut Law Firm
9 Казарновски Групп
10 YAHATIN
11 Адвокатское бюро KR&P
12 Адвокатское бюро «Юг»
13 Юридическая фирма «ФОКС»
14 VILEX GROUP
15 Юсланд
Band 2
1 Солнцев и партнеры
2 Дювернуа Лигал
3 Юридическая Ассоциация Президент
4 LOYS
5 ЛексПроф
6 Легалайт
7 Лобби
8 Contra Legal Firm
9 АБ «Правовой статус»
10 Юридическая фирма «АФИНА»
11 IMPRAVO
12 Митра
13 Юридическая компания «Эклекс»
14 Западная юридическая компания
15 Шумская и Партнеры
Band 3
1 Ялилов и Партнеры
2 ССП-Консалт
3 Технологии обжалования
4 Юридическая фирма «ОЛИМП»
5 Инмар
6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
7 Юридический центр «Развитие»
8 ГК Групп
9 Юридический бутик Аиды Земляновой
10 PRO IN LAW
11 Ивановы и Партнеры
12 FSI - LEGAL
13 Гребнева и Партнеры
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
Band 4
1 Судебное агентство «Барристер»
2 Варшавский и партнеры
3 Консультационная группа ТИМ
4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
5 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское бюро ЕПАМ
3 Высшая инстанция
4 Vamos Law Firm
5 Ивановы и Партнеры
6 Сибирская Юридическая Компания
7 АБ «Илья Титов и партнёры»
8 Прецедент Консалтинг
9 Адвокатское бюро «Q&A»
10 GRATA International
11 Юридическая Ассоциация Президент
12 Величкова и Партнеры
13 Солнцев и партнеры
14 Шумская и Партнеры
15 АБ «Илья Титов и партнёры»
Band 2
1 Шаймарданов и Сабитов
2 Юридическая компания «Эклекс»
3 Ялилов и Партнеры
4 СТРОЙКАПИТАЛ
5 Гребнева и Партнеры
6 Митра
7 Contra Legal Firm
8 Sollars
9 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
10 А2К Лигал
11 PRO IN LAW
12 ANT ATTORNEYS
13 АБ «Правовой статус»
14 FSI - LEGAL
15 IMPRAVO
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ССП-Консалт
3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
4 YAHATIN
5 Высшая инстанция
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
3 Адвокатское бюро Nordic Star
4 Forte Tax & Law
5 Dmitrenko Legal
6 Аспектум.
7 IMPRAVO
8 GRATA International
9 Тимофеев/Черепнов/Калашников
10 Юридическая Ассоциация Президент
11 Contra Legal Firm
12 Инмар
13 ССП-Консалт
14 Шумская и Партнеры
15 A2K Legal
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АБ «Правовой статус»
3 Земчихин и партнеры
4 Гребнева и Партнеры
5 LOYS
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Maxima Legal
4 Адвокатское бюро «Q&A»
5 LOYS
6 Земчихин и партнеры
7 Адвокатское бюро Nordic Star
8 Rezolut Law Firm
9 Адвокатское бюро KR&P
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Ялилов и Партнеры
12 АБ «След»
13 Гребнева и Партнеры
14 Юсланд
15 АБ «Правовой статус»
Band 2
1 GRATA International
2 Sollars
3 PRO IN LAW
4 A2K Legal
5 Urals Legal
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Юридический Центр Теньковской
2 FSI - LEGAL
3 YAHATIN
4 Юсконсалт
5 Судебное агентство «Барристер»

Новости компаний Все