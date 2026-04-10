Лучшие юридические практики: региональный рейтинг

|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
|Band 1
|1
|АНП ЗЕНИТ
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Легалайт
|4
|Юсланд
|5
|Адвокатское бюро «Юг»
|6
|Гребнева и партнеры
|7
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|8
|Прецедент Консалтинг
|9
|Качкин и партнеры
|10
|Войнов, Маслов и партнеры
|11
|Золотое правило
|12
|Варшавский и партнеры
|13
|Дювернуа Лигал
|14
|Маранц, Соловьев и партнеры
|15
|ССП-Консалт
|Band 2
|1
|Митра
|2
|Шаймарданов и Сабитов
|3
|Юридический центр «Развитие»
|4
|Contra Legal Firm
|5
|Юридическое партнерство «Курсив»
|6
|Legal to Business
|7
|РОКА «СОВЕТНИК»
|8
|Консультационная группа ТИМ
|9
|Адвокатское бюро «Нортия»
|10
|Западная юридическая компания
|11
|Nasonov&Partners
|12
|Sollars
|13
|ЮК «Команда Степанова»
|14
|FSI LEGAL
|15
|ЮКАМ
|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Деметриос Консалт
|2
|Юридическая фирма «ФОКС»
|3
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|4
|Аспект-М
|5
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|6
|Сибирская Юридическая Компания
|7
|Технологии обжалования
|8
|Rezolut Law Firm
|9
|Лобби
|10
|МОСИН ГРУПП
|11
|YAHATIN
|12
|Ялилов и Партнеры
|13
|Шумская и Партнеры
|14
|Мейер и партнеры
|15
|Юридическая компания «Эклекс»
|Band 2
|1
|VILEX GROUP
|2
|Юридическая фирма «АФИНА»
|3
|Адвокатское бюро KR&P
|4
|Юридическая Ассоциация Президент
|5
|Юсконсалт
|6
|IMPRAVO
|7
|ГК Групп
|8
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|9
|Инмар
|10
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|11
|ЛексПроф
|12
|Казарновски Групп
|13
|N.A. Legal
|14
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|15
|Солнцев и партнеры
|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Гребнева и Партнеры
|4
|Юридическая Ассоциация Президент
|5
|Легалайт
|6
|ЛексПроф
|7
|Прецедент Консалтинг
|8
|Западная юридическая компания
|9
|Юридическая компания «Эклекс»
|10
|Аспект-М
|БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|4
|Гребнева и партнеры
|5
|Митра
|6
|Ялилов и Партнеры
|7
|GRATF International
|8
|IMPRAVO
|9
|Nasonov&Partners
|10
|Legal to Business
|11
|Легалайт
|12
|Sollars
|13
|Правый берег
|14
|VILEX GROUP
|15
|ССП-Консалт
|Band 2
|1
|Юридический центр «Развитие»
|2
|А2К Лигал
|3
|FSI LEGAL
|4
|Vamos Law Firm
|5
|ANT ATTORNEYS
|6
|LOYS
|7
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|8
|ЛексПроф
|9
|РАУД
|10
|Шаймарданов и Сабитов
|11
|ЮМСЭЙ Лигал Групп
|12
|Лобби
|13
|Шумская и Партнеры
|14
|Войнов, Маслов и партнеры
|15
|VILEX GROUP
|Band 3
|1
|Адвокатское бюро «Нортия»
|2
|Сибирская Юридическая Компания
|3
|Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
|4
|Юсланд
|5
|Солнцев и партнеры
|6
|Enforce Law Company
|7
|Contra Legal Firm
|8
|LL.C-Право
|9
|N.A. Legal
|10
|Судебное агентство «Барристер»
|БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Гуцу, Жуковский и партнеры
|4
|Высшая инстанция
|5
|Судебное агентство «Барристер»
|6
|Гребнева и Партнеры
|7
|Юридическая фирма «АФИНА»
|8
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|9
|Юридический центр «Развитие»
|10
|Юридическая компания «Эклекс»
|ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
|ВАЛЮТНОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Казарновски Групп
|3
|GRATA International
|4
|Vamos Law Firm
|5
|Юсланд
|6
|Forte Tax & Law
|7
|Митра
|8
|Аспектум.
|9
|Варшавский и партнеры
|10
|Адвокатское бюро «Нортия»
|11
|Инмар
|12
|Консультационная группа «ТИМ»
|13
|Ялилов и Партнеры
|14
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|15
|Право Просто
|ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
|Band 1
|1
|AG-LEGAL
|2
|Sollars
|3
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|4
|Инмар
|5
|Юридический Центр Теньковской
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
|3
|АНП ЗЕНИТ
|4
|Maxima Legal
|5
|Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
|6
|GRATA International
|7
|IQ Technology
|8
|Качкин и Партнеры
|9
|AG-LEGAL
|10
|МЕДИА-НН
|11
|Совет Лигал
|12
|Юридическая Ассоциация Президент
|13
|Dmitrenko Legal
|14
|Ялилов и Партнеры
|15
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Band 2
|1
|Солнцев и партнеры
|2
|Гребнева и Партнеры
|3
|Казарновски Групп
|4
|Contra Legal Firm
|5
|Дедков и партнеры
|6
|Юридический бутик Аиды Земляновой
|7
|Юридический Центр Теньковской
|8
|Sollars
|9
|Бутенко и партнеры
|10
|РОКА «СОВЕТНИК»
|11
|Аспект-М
|12
|IMPRAVO
|13
|PRO IN LAW
|14
|А2К Лигал
|15
|Варшавский и партнеры
|КОМПЛАЕНС
|Band 1
|1
|Судебное агентство «Барристер»
|2
|ССП-Консалт
|3
|Западная юридическая компания
|4
|Шумская и Партнеры
|5
|Юридический Центр Теньковской
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Vamos Law Firm
|4
|GRATA International
|5
|Юсконсалт
|6
|Maxima Legal
|7
|РОКА «СОВЕТНИК»
|8
|Forte Tax & Law
|9
|Юридическое партнерство «Курсив»
|10
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|11
|Шаймарданов и Сабитов
|12
|Варшавский и партнеры
|13
|Ялилов и Партнеры
|14
|«Пепеляев Групп»
|15
|Юридический Центр Теньковской
|Band 2
|1
|De Novo Praxis
|2
|Адвокатское бюро «Нортия»
|3
|Дювернуа Лигал
|4
|Войнов, Маслов и партнеры
|5
|Сибирская Юридическая Компания
|6
|Юридическая фирма «ФОКС»
|7
|Legal to Business
|8
|Аспектум.
|9
|А2К Лигал
|10
|Совет Лигал
|11
|Солнцев и партнеры
|12
|Золотое правило
|13
|Шумская и Партнеры
|14
|Dmitrenko Legal
|15
|Адвокатское бюро KR&P
|Band 3
|1
|ССП-Консалт
|2
|Консультационная группа ТИМ
|3
|IMPRAVO
|4
|Судебное агентство «Барристер»
|5
|Urals Legal
|6
|Contra Legal Firm
|7
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|8
|Sollars
|9
|Enforce Law Company
|10
|Юридическая компания «Эклекс»
|11
|Nasonov&Partners
|12
|ЮМСЭЙ Лигал Групп
|13
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|14
|Институт проблем предпринимательства
|15
|YAHATIN
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|GRATA International
|4
|Войнов, Маслов и партнеры
|5
|Юридическое партнерство «Курсив»
|6
|Митра
|7
|Совет Лигал
|8
|ЛексПроф
|9
|Forte Tax & Law
|10
|Институт проблем предпринимательства
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|Пепеляев Групп
|3
|АНП ЗЕНИТ
|4
|Адвокатское бюро «Нортия»
|5
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|6
|Варшавский и партнеры
|7
|Сибирская Юридическая Компания
|8
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|9
|Юридическое партнерство «Курсив»
|10
|Комплаенс Решения
|11
|Митра
|12
|Forte Tax & Law
|13
|AG-LEGAL
|14
|Nevolin&Partners
|15
|GRATA International
|Band 2
|1
|Консультационная группа ТИМ
|2
|ССП-Консалт
|3
|Легалайт
|4
|Юридический Центр Теньковской
|5
|А2К Лигал
|6
|ЛексПроф
|7
|Гребнева и Партнеры
|8
|Совет Лигал
|9
|PRO IN LAW
|10
|Юсконсалт
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Высшая инстанция
|4
|Войнов, Маслов и партнеры
|5
|Золотое правило
|6
|Прецедент Консалтинг
|7
|РОКА «СОВЕТНИК»
|8
|Rezolut Law Firm
|9
|Казарновски Групп
|10
|YAHATIN
|11
|Адвокатское бюро KR&P
|12
|Адвокатское бюро «Юг»
|13
|Юридическая фирма «ФОКС»
|14
|VILEX GROUP
|15
|Юсланд
|Band 2
|1
|Солнцев и партнеры
|2
|Дювернуа Лигал
|3
|Юридическая Ассоциация Президент
|4
|LOYS
|5
|ЛексПроф
|6
|Легалайт
|7
|Лобби
|8
|Contra Legal Firm
|9
|АБ «Правовой статус»
|10
|Юридическая фирма «АФИНА»
|11
|IMPRAVO
|12
|Митра
|13
|Юридическая компания «Эклекс»
|14
|Западная юридическая компания
|15
|Шумская и Партнеры
|Band 3
|1
|Ялилов и Партнеры
|2
|ССП-Консалт
|3
|Технологии обжалования
|4
|Юридическая фирма «ОЛИМП»
|5
|Инмар
|6
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|7
|Юридический центр «Развитие»
|8
|ГК Групп
|9
|Юридический бутик Аиды Земляновой
|10
|PRO IN LAW
|11
|Ивановы и Партнеры
|12
|FSI - LEGAL
|13
|Гребнева и Партнеры
|14
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|15
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|Band 4
|1
|Судебное агентство «Барристер»
|2
|Варшавский и партнеры
|3
|Консультационная группа ТИМ
|4
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|5
|Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
|СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|АНП ЗЕНИТ
|2
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|3
|Высшая инстанция
|4
|Vamos Law Firm
|5
|Ивановы и Партнеры
|6
|Сибирская Юридическая Компания
|7
|АБ «Илья Титов и партнёры»
|8
|Прецедент Консалтинг
|9
|Адвокатское бюро «Q&A»
|10
|GRATA International
|11
|Юридическая Ассоциация Президент
|12
|Величкова и Партнеры
|13
|Солнцев и партнеры
|14
|Шумская и Партнеры
|15
|АБ «Илья Титов и партнёры»
|Band 2
|1
|Шаймарданов и Сабитов
|2
|Юридическая компания «Эклекс»
|3
|Ялилов и Партнеры
|4
|СТРОЙКАПИТАЛ
|5
|Гребнева и Партнеры
|6
|Митра
|7
|Contra Legal Firm
|8
|Sollars
|9
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|10
|А2К Лигал
|11
|PRO IN LAW
|12
|ANT ATTORNEYS
|13
|АБ «Правовой статус»
|14
|FSI - LEGAL
|15
|IMPRAVO
|СТРАХОВОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|ССП-Консалт
|3
|Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
|4
|YAHATIN
|5
|Высшая инстанция
|ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
|3
|Адвокатское бюро Nordic Star
|4
|Forte Tax & Law
|5
|Dmitrenko Legal
|6
|Аспектум.
|7
|IMPRAVO
|8
|GRATA International
|9
|Тимофеев/Черепнов/Калашников
|10
|Юридическая Ассоциация Президент
|11
|Contra Legal Firm
|12
|Инмар
|13
|ССП-Консалт
|14
|Шумская и Партнеры
|15
|A2K Legal
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|АБ «Правовой статус»
|3
|Земчихин и партнеры
|4
|Гребнева и Партнеры
|5
|LOYS
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Maxima Legal
|4
|Адвокатское бюро «Q&A»
|5
|LOYS
|6
|Земчихин и партнеры
|7
|Адвокатское бюро Nordic Star
|8
|Rezolut Law Firm
|9
|Адвокатское бюро KR&P
|10
|РОКА «СОВЕТНИК»
|11
|Ялилов и Партнеры
|12
|АБ «След»
|13
|Гребнева и Партнеры
|14
|Юсланд
|15
|АБ «Правовой статус»
|Band 2
|1
|GRATA International
|2
|Sollars
|3
|PRO IN LAW
|4
|A2K Legal
|5
|Urals Legal
|ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|Юридический Центр Теньковской
|2
|FSI - LEGAL
|3
|YAHATIN
|4
|Юсконсалт
|5
|Судебное агентство «Барристер»