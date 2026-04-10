Лучшие юридические практики: региональный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Легалайт 4 Юсланд 5 Адвокатское бюро «Юг» 6 Гребнева и партнеры 7 Гуцу, Жуковский и партнеры 8 Прецедент Консалтинг 9 Качкин и партнеры 10 Войнов, Маслов и партнеры 11 Золотое правило 12 Варшавский и партнеры 13 Дювернуа Лигал 14 Маранц, Соловьев и партнеры 15 ССП-Консалт Band 2 1 Митра 2 Шаймарданов и Сабитов 3 Юридический центр «Развитие» 4 Contra Legal Firm 5 Юридическое партнерство «Курсив» 6 Legal to Business 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Консультационная группа ТИМ 9 Адвокатское бюро «Нортия» 10 Западная юридическая компания 11 Nasonov&Partners 12 Sollars 13 ЮК «Команда Степанова» 14 FSI LEGAL 15 ЮКАМ АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Деметриос Консалт 2 Юридическая фирма «ФОКС» 3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 4 Аспект-М 5 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 6 Сибирская Юридическая Компания 7 Технологии обжалования 8 Rezolut Law Firm 9 Лобби 10 МОСИН ГРУПП 11 YAHATIN 12 Ялилов и Партнеры 13 Шумская и Партнеры 14 Мейер и партнеры 15 Юридическая компания «Эклекс» Band 2 1 VILEX GROUP 2 Юридическая фирма «АФИНА» 3 Адвокатское бюро KR&P 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Юсконсалт 6 IMPRAVO 7 ГК Групп 8 Юридическая фирма «ОЛИМП» 9 Инмар 10 Тимофеев/Черепнов/Калашников 11 ЛексПроф 12 Казарновски Групп 13 N.A. Legal 14 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 15 Солнцев и партнеры АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гребнева и Партнеры 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Легалайт 6 ЛексПроф 7 Прецедент Консалтинг 8 Западная юридическая компания 9 Юридическая компания «Эклекс» 10 Аспект-М БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гуцу, Жуковский и партнеры 4 Гребнева и партнеры 5 Митра 6 Ялилов и Партнеры 7 GRATF International 8 IMPRAVO 9 Nasonov&Partners 10 Legal to Business 11 Легалайт 12 Sollars 13 Правый берег 14 VILEX GROUP 15 ССП-Консалт Band 2 1 Юридический центр «Развитие» 2 А2К Лигал 3 FSI LEGAL 4 Vamos Law Firm 5 ANT ATTORNEYS 6 LOYS 7 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 8 ЛексПроф 9 РАУД 10 Шаймарданов и Сабитов 11 ЮМСЭЙ Лигал Групп 12 Лобби 13 Шумская и Партнеры 14 Войнов, Маслов и партнеры 15 VILEX GROUP Band 3 1 Адвокатское бюро «Нортия» 2 Сибирская Юридическая Компания 3 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры 4 Юсланд 5 Солнцев и партнеры 6 Enforce Law Company 7 Contra Legal Firm 8 LL.C-Право 9 N.A. Legal 10 Судебное агентство «Барристер» БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гуцу, Жуковский и партнеры 4 Высшая инстанция 5 Судебное агентство «Барристер» 6 Гребнева и Партнеры 7 Юридическая фирма «АФИНА» 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Юридический центр «Развитие» 10 Юридическая компания «Эклекс» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВАЛЮТНОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Казарновски Групп 3 GRATA International 4 Vamos Law Firm 5 Юсланд 6 Forte Tax & Law 7 Митра 8 Аспектум. 9 Варшавский и партнеры 10 Адвокатское бюро «Нортия» 11 Инмар 12 Консультационная группа «ТИМ» 13 Ялилов и Партнеры 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Право Просто ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 1 AG-LEGAL 2 Sollars 3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 4 Инмар 5 Юридический Центр Теньковской ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 3 АНП ЗЕНИТ 4 Maxima Legal 5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 6 GRATA International 7 IQ Technology 8 Качкин и Партнеры 9 AG-LEGAL 10 МЕДИА-НН 11 Совет Лигал 12 Юридическая Ассоциация Президент 13 Dmitrenko Legal 14 Ялилов и Партнеры 15 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Band 2 1 Солнцев и партнеры 2 Гребнева и Партнеры 3 Казарновски Групп 4 Contra Legal Firm 5 Дедков и партнеры 6 Юридический бутик Аиды Земляновой 7 Юридический Центр Теньковской 8 Sollars 9 Бутенко и партнеры 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Аспект-М 12 IMPRAVO 13 PRO IN LAW 14 А2К Лигал 15 Варшавский и партнеры КОМПЛАЕНС Band 1 1 Судебное агентство «Барристер» 2 ССП-Консалт 3 Западная юридическая компания 4 Шумская и Партнеры 5 Юридический Центр Теньковской КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Vamos Law Firm 4 GRATA International 5 Юсконсалт 6 Maxima Legal 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Forte Tax & Law 9 Юридическое партнерство «Курсив» 10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 11 Шаймарданов и Сабитов 12 Варшавский и партнеры 13 Ялилов и Партнеры 14 «Пепеляев Групп» 15 Юридический Центр Теньковской Band 2 1 De Novo Praxis 2 Адвокатское бюро «Нортия» 3 Дювернуа Лигал 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Сибирская Юридическая Компания 6 Юридическая фирма «ФОКС» 7 Legal to Business 8 Аспектум. 9 А2К Лигал 10 Совет Лигал 11 Солнцев и партнеры 12 Золотое правило 13 Шумская и Партнеры 14 Dmitrenko Legal 15 Адвокатское бюро KR&P Band 3 1 ССП-Консалт 2 Консультационная группа ТИМ 3 IMPRAVO 4 Судебное агентство «Барристер» 5 Urals Legal 6 Contra Legal Firm 7 Тимофеев/Черепнов/Калашников 8 Sollars 9 Enforce Law Company 10 Юридическая компания «Эклекс» 11 Nasonov&Partners 12 ЮМСЭЙ Лигал Групп 13 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 14 Институт проблем предпринимательства 15 YAHATIN НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 GRATA International 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Юридическое партнерство «Курсив» 6 Митра 7 Совет Лигал 8 ЛексПроф 9 Forte Tax & Law 10 Институт проблем предпринимательства НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 Пепеляев Групп 3 АНП ЗЕНИТ 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Варшавский и партнеры 7 Сибирская Юридическая Компания 8 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 9 Юридическое партнерство «Курсив» 10 Комплаенс Решения 11 Митра 12 Forte Tax & Law 13 AG-LEGAL 14 Nevolin&Partners 15 GRATA International Band 2 1 Консультационная группа ТИМ 2 ССП-Консалт 3 Легалайт 4 Юридический Центр Теньковской 5 А2К Лигал 6 ЛексПроф 7 Гребнева и Партнеры 8 Совет Лигал 9 PRO IN LAW 10 Юсконсалт РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Высшая инстанция 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Золотое правило 6 Прецедент Консалтинг 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Rezolut Law Firm 9 Казарновски Групп 10 YAHATIN 11 Адвокатское бюро KR&P 12 Адвокатское бюро «Юг» 13 Юридическая фирма «ФОКС» 14 VILEX GROUP 15 Юсланд Band 2 1 Солнцев и партнеры 2 Дювернуа Лигал 3 Юридическая Ассоциация Президент 4 LOYS 5 ЛексПроф 6 Легалайт 7 Лобби 8 Contra Legal Firm 9 АБ «Правовой статус» 10 Юридическая фирма «АФИНА» 11 IMPRAVO 12 Митра 13 Юридическая компания «Эклекс» 14 Западная юридическая компания 15 Шумская и Партнеры Band 3 1 Ялилов и Партнеры 2 ССП-Консалт 3 Технологии обжалования 4 Юридическая фирма «ОЛИМП» 5 Инмар 6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 7 Юридический центр «Развитие» 8 ГК Групп 9 Юридический бутик Аиды Земляновой 10 PRO IN LAW 11 Ивановы и Партнеры 12 FSI - LEGAL 13 Гребнева и Партнеры 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» Band 4 1 Судебное агентство «Барристер» 2 Варшавский и партнеры 3 Консультационная группа ТИМ 4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 5 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское бюро ЕПАМ 3 Высшая инстанция 4 Vamos Law Firm 5 Ивановы и Партнеры 6 Сибирская Юридическая Компания 7 АБ «Илья Титов и партнёры» 8 Прецедент Консалтинг 9 Адвокатское бюро «Q&A» 10 GRATA International 11 Юридическая Ассоциация Президент 12 Величкова и Партнеры 13 Солнцев и партнеры 14 Шумская и Партнеры 15 АБ «Илья Титов и партнёры» Band 2 1 Шаймарданов и Сабитов 2 Юридическая компания «Эклекс» 3 Ялилов и Партнеры 4 СТРОЙКАПИТАЛ 5 Гребнева и Партнеры 6 Митра 7 Contra Legal Firm 8 Sollars 9 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 10 А2К Лигал 11 PRO IN LAW 12 ANT ATTORNEYS 13 АБ «Правовой статус» 14 FSI - LEGAL 15 IMPRAVO СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ССП-Консалт 3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 4 YAHATIN 5 Высшая инстанция ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 3 Адвокатское бюро Nordic Star 4 Forte Tax & Law 5 Dmitrenko Legal 6 Аспектум. 7 IMPRAVO 8 GRATA International 9 Тимофеев/Черепнов/Калашников 10 Юридическая Ассоциация Президент 11 Contra Legal Firm 12 Инмар 13 ССП-Консалт 14 Шумская и Партнеры 15 A2K Legal УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АБ «Правовой статус» 3 Земчихин и партнеры 4 Гребнева и Партнеры 5 LOYS УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Maxima Legal 4 Адвокатское бюро «Q&A» 5 LOYS 6 Земчихин и партнеры 7 Адвокатское бюро Nordic Star 8 Rezolut Law Firm 9 Адвокатское бюро KR&P 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Ялилов и Партнеры 12 АБ «След» 13 Гребнева и Партнеры 14 Юсланд 15 АБ «Правовой статус» Band 2 1 GRATA International 2 Sollars 3 PRO IN LAW 4 A2K Legal 5 Urals Legal ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Юридический Центр Теньковской 2 FSI - LEGAL 3 YAHATIN 4 Юсконсалт 5 Судебное агентство «Барристер»