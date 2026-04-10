Лучшие отраслевые практики: федеральный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 VERBA LEGAL 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Бюро адвокатов «Де-юре» 4 Аронов и партнеры 5 BGP Litigation 6 Seven Hills Legal 7 ALUMNI Partners 8 Ermolina & Partners 9 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 10 Lidings 11 Деловые Решения и Технологии 12 ООО «ППФ «ЮС» 13 Инфралекс 14 ЮСТ 15 MKA RUBICON Band 2 1 Legal Principles 2 ProLegals 3 ЭЛКО профи 4 ЛЕГИКОН-ПРАВО 5 LEXORA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ФАРМАКОЛОГИИ Band 1 1 Б1 – Консалт 2 Seven Hills Legal 3 Городисский и Партнеры 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 ALUMNI Partners 6 Lidings 7 Firm One 8 VERBA LEGAL 9 Nextons 10 Клифф 11 Адвокатское Бюро ЕПАМ 12 Stonebridge Legal 13 Бюро адвокатов «Де-юре» 14 LEVEL Legal Services 15 BIRCH Band 2 1 Аронов и партнеры 2 Пепеляев Групп 3 BGP Litigation 4 АЛРУД 5 SL Legal 6 Деловые Решения и Технологии 7 Ковалев, Тугуши и партнеры 8 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 9 SEAMLESS Legal 10 Афонин Божор и партнеры 11 «ВАШ ПАТЕНТ» 12 АБ «Китсинг и партнеры» 13 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 14 Kislov.law 15 K&P.Group ИСКУССТВО РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 АБ Вертикаль 2 Semenov & Pevzner 3 ЮСТ 4 Ermolina & Partners 5 Nevsky IP Law ИСКУССТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Band 1 1 Digital & Analogue Partners 2 Аснис и партнеры 3 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 4 АБ Вертикаль 5 Semenov & Pevzner 6 Адвокатское бюро Nordic Star 7 Versus.legal 8 Городисский и Партнеры 9 ЮНИКОНСУЛ 10 Seven Hills Legal 11 Интеллектуальный капитал 12 Андрей Городисский и партнеры 13 «ВАШ ПАТЕНТ» 14 ЭЛКО профи 15 Патент Лаб ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Asari Legal 4 АЛРУД 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 Mansors 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 9 Пепеляев Групп 10 ELWI 11 VERBA LEGAL 12 LEVEL Legal Services 13 Delcredere 14 Сотби 15 Регионсервис Band 2 1 Orchards 2 Казаков и партнеры 3 BGP Litigation 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Kulik & Partners Law.Economics ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 LEVEL Legal Services 4 Orion 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 АЛРУД 8 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 9 Регионсервис 10 ЛГС Юридические Услуги 11 BIRCH 12 Better Chance 13 Denuo 14 Stonebridge Legal 15 Kept Band 2 1 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 2 VEGAS LEX 3 ELWI 4 White Square 5 Дякин, Горцунян и Партнеры 6 ALUMNI Partners 7 Иванян и партнеры 8 Б1 – Консалт 9 Деловые Решения и Технологии 10 Delcredere 11 Maxima Legal 12 BELGRAVIA LAW 13 Пепеляев Групп 14 BGP Litigation 15 INGVARR ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 VERBA LEGAL 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 АЛРУД 6 Инфралекс 7 Delcredere 8 BGP Litigation 9 Melling, Voitishkin & Partners 10 LEVEL Legal Services 11 АБ Вертикаль 12 Asari Legal 13 ELWI 14 Регионсервис 15 КИАП Band 2 1 Ковалев, Тугуши и партнеры 2 Kulik & Partners Law.Economics 3 Рустам Курмаев и партнеры 4 VEGAS LEX 5 ALUMNI Partners 6 Land Law Firm 7 SAVINA LEGAL 8 A.T.Legal 9 Стрижак и партнеры 10 Казаков и партнеры 11 Лемчик, Крупский и Партнеры 12 PARADIGMA 13 VINDER 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 H2BO GROUP ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Denuo 2 Nextons 3 SEAMLESS Legal 4 Asari Legal 5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 6 VERBA LEGAL 7 Orion 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 ELWI 10 Иванян и партнеры 11 Kulik & Partners Law.Economics 12 Stonebridge Legal 13 LEVEL Legal Services 14 АЛРУД 15 BIRCH Band 2 1 Orchards 2 BGP Litigation 3 Versus.legal 4 Б1 – Консалт 5 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 6 Kept 7 CLS 8 КИАП 9 Дякин, Горцунян и Партнеры 10 ALUMNI Partners 11 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 12 Firm One 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Delcredere 15 Пепеляев Групп Band 3 1 VEGAS LEX 2 Линия Права 3 МКА «Николаев и партнеры» 4 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 5 Деловые Решения и Технологии 6 Kislov.law 7 АО «Реестр-Консалтинг» 8 Адвокатское бюро Nordic Star 9 Arno Legal 10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 11 ФБК Legal 12 Maxima Legal 13 Юридическая группа «Пилот» 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 Seven Hills Legal РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Semenov & Pevzner 2 ALUMNI Partners 3 Seven Hills Legal 4 VERBA LEGAL 5 Адвокатское Бюро ЕПАМ 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 Tax Compliance 8 АЛРУД 9 LEVEL Legal Services 10 BFL | PATENTUS 11 Orchards 12 КИАП 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Пепеляев Групп 15 Delcredere Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Инфралекс 3 Рустам Курмаев и партнеры 4 BGP Litigation 5 АБ Вертикаль 6 Косенков и Суворов 7 Artegra 8 BKMP LEGAL 9 Ermolina & Partners 10 Legal Principles 11 РИ-консалтинг 12 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 13 ЕМПП 14 ЛЕГИКОН-ПРАВО 15 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Nextons 2 АЛРУД 3 Stonebridge Legal 4 Denuo 5 VERBA LEGAL 6 Seven Hills Legal 7 Адвокатское бюро ЕПАМ 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 ALUMNI Partners 10 Б1 – Консалт 11 LEVEL Legal Services 12 O2 Consulting 13 Деловые Решения и Технологии 14 Kept 15 Tax Compliance Band 2 1 BGP Litigation 2 BIRCH 3 White Square 4 Orchards 5 TAXOLOGY 6 ФБК Legal 7 Пепеляев Групп 8 Semenov & Pevzner 9 BFL | PATENTUS 10 Comply 11 SEAMLESS Legal (SL Legal) 12 Инфралекс 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Рустам Курмаев и партнеры 15 Косенков и Суворов Band 3 1 BKMP LEGAL 2 Maxima Legal 3 Технологии Доверия 4 Versus.legal 5 Lidings 6 Андрей Городисский и партнеры 7 КИАП 8 FTL Advisers 9 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 10 Правовые и бухгалтерские услуги 11 Интеллектуальный капитал 12 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 13 K&P.Group 14 Клифф 15 ЛЕГИКОН-ПРАВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 VERBA LEGAL 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 AKS Legal 4 РИ-консалтинг 5 ЭЛКО профи 6 Legal Principles 7 INGVARR 8 VINDER 9 Центральный округ 10 Адвокатское Бюро ЕПАМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АЛРУД 3 ALUMNI Partners 4 Kept 5 VERBA LEGAL 6 BGP Litigation 7 BIRCH 8 Б1 – Консалт 9 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 10 Lidings 11 Ковалев, Тугуши и партнеры 12 Деловые Решения и Технологии 13 Регионсервис 14 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 15 White Stone Band 2 1 Пепеляев Групп 2 Технологии Доверия 3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 5 Центральный округ СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 LEVEL Legal Services 3 VERBA LEGAL 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 АЛРУД 6 Land Law Firm 7 Бюро адвокатов «Де-юре» 8 Sirota & Partners 9 Инфралекс 10 BGP Litigation 11 АБ Вертикаль 12 ALUMNI Partners 13 КИАП 14 Регионсервис 15 Ковалев, Тугуши и партнеры Band 2 1 Orchards 2 Дякин, Горцунян и Партнеры 3 ELWI 4 Иванян и партнеры 5 Пепеляев Групп 6 Юков и Партнеры 7 Рустам Курмаев и партнеры 8 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 9 Казаков и партнеры 10 РИ-консалтинг 11 VEGAS LEX 12 Качкин и Партнеры 13 Юридическое бюро 1147 14 ЮрТехКонсалт 15 ЮКО Band 3 1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 2 K&P.Group 3 Бартолиус 4 Центральный округ 5 ЮСТ 6 Ляпунов Терехин и партнеры 7 NERRA 8 Деловой Дом 9 A.T.Legal 10 Аронов и партнеры 11 VINDER 12 ProLegals 13 Юридическая компания «L1» 14 Адвокатское бюро «BGMP» 15 Адвокатское бюро «А2» СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 LEVEL Legal Services 4 АЛРУД 5 Land Law Firm 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 Б1 – Консалт 9 Nextons 10 Stonebridge Legal 11 Качкин и Партнеры 12 Бюро адвокатов «Де-юре» 13 Регионсервис 14 Versus.legal 15 Юридическое бюро 1147 Band 2 1 Инфралекс 2 Denuo 3 Kept 4 ALUMNI Partners 5 Пепеляев Групп 6 Sirota & Partners 7 Better Chance 8 Иванян и партнеры 9 Orchards 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Юков и Партнеры 12 BIRCH 13 Юридическая группа «Пилот» 14 A.T.Legal 15 Maxima Legal Band 3 1 VEGAS LEX 2 STREAM 3 LCI PARTNER 4 ЮрТехКонсалт 5 INSIGHT advocates 6 Линия Права 7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 8 АБ «Парадигма» (Paradigma) 9 Five Stones Consulting 10 Падва и Эпштейн 11 Intana 12 You & Partners 13 АНВИ Консалтинг 14 RSP Partners 15 AB Lawyers ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ТМТ Band 1 1 ALUMNI Partners 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 Адвокатское Бюро ЕПАМ 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 LEVEL Legal Services 8 АЛРУД 9 BGP Litigation 10 Tax Compliance 11 Инфралекс 12 Orchards 13 Дякин, Горцунян и Партнеры 14 АБ Вертикаль 15 Delcredere Band 2 1 Semenov & Pevzner 2 Ermolina & Partners 3 INTELLECT 4 Nevsky IP Law 5 Бычков, Волгина и партнеры ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ТМТ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Orion 3 ALUMNI Partners 4 Адвокатское Бюро ЕПАМ 5 АЛРУД 6 LEVEL Legal Services 7 Nextons 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 Denuo 10 VERBA LEGAL 11 Stonebridge Legal 12 Б1 – Консалт 13 Asari Legal 14 Юридическая компания «ЭБР» 15 Comply Band 2 1 Seven Hills Legal 2 White Square 3 Orchards 4 BIRCH 5 Kept 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 BGP Litigation 8 Delcredere 9 Городисский и Партнеры 10 ELWI 11 Tax Compliance 11 Firm One 12 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 13 SEAMLESS Legal 14 TAXOLOGY 15 Better Chance ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 NAVICUS.LAW 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 Дякин, Горцунян и Партнеры 6 Соколов, Маслов и Партнеры 7 Asari Legal 8 АЛРУД 9 АБ Вертикаль 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 Регионсервис 12 BGP Litigation 13 Delcredere 14 SAVINA LEGAL 15 A.T.Legal ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 NAVICUS 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Orion 4 Stonebridge Legal 5 Nextons 6 Asari Legal 7 Denuo 8 ЛГС Юридические Услуги 9 SAVINA LEGAL 10 Регионсервис 11 Дякин, Горцунян и Партнеры 12 VERBA LEGAL 13 BGP Litigation 14 Кульков, Колотилов и Покрышкин 15 Соколов, Маслов и Партнеры Band 2 1 КИАП 2 White Square 3 Orchards 4 ALUMNI Partners 5 Пепеляев Групп 6 Kept 7 Иванян и партнеры 8 Качкин и Партнеры 9 SEAMLESS Legal 10 CLS 11 Архитектура Права 12 Kislov.law 13 Рустам Курмаев и партнеры 14 АБ «Парадигма» (Paradigma) 15 VK Partners Band 3 1 Инфралекс 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Kulik & Partners Law.Economics 4 Линия Права 5 P&P Unity 6 Lidings 7 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 8 BBNP 9 Адвокаты и Бизнес 10 «ВАШ ПАТЕНТ» 11 Бородин и Партнеры 12 Аронов и партнеры 13 Надмитов, Иванов и партнеры 14 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» 15 ТРУД-ЮРИСТ ТУРИЗМ И СПОРТ РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 VERBA LEGAL 3 Orchards 4 Land Law Firm 5 Качкин и Партнеры ТУРИЗМ И СПОРТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 Orchards 4 Land Law Firm 5 Качкин и Партнеры 6 ЮСТ 7 Ermolina & Partners 8 Versus.legal 9 KnP Legal 10 Каминский, Иванов и Партнёры ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛЯХ БАНКОВСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ Band 1 1 ELWI 2 ALUMNI Partners 3 Сотби 4 АЛРУД 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 Ковалев, Тугуши и партнеры 7 Адвокатское Бюро ЕПАМ 8 VERBA LEGAL 9 Asari Legal 10 LEVEL Legal Services 11 Дякин, Горцунян и Партнеры 12 Стрижак и партнеры 13 АБ Вертикаль 14 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 15 Orchards Band 2 1 Инфралекс 2 Юков и Партнеры 3 Delcredere 4 ЮКО 5 Kislov.law 6 Legal Group NOVATOR 7 A.T.Legal 8 Бендерский и партнеры 9 VINDER 10 Центральный округ ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Б1 – Консалт 3 АЛРУД 4 Better Chance 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 ALUMNI Partners 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 Orion 10 Melling, Voitishkin & Partners 11 Stonebridge Legal 12 LEVEL Legal Services 13 ЛГС Юридические Услуги 14 Кульков, Колотилов и Покрышкин 15 Иванян и партнеры Band 2 1 Nextons 2 White Square 3 ELWI 4 SL Legal 5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 6 Denuo 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 Delcredere 9 ЮКО 10 Юков и партнеры 11 Orchards 12 BFL | BENEFIT-Litigation 13 VK Partners 14 ПромКонсалтИнвест 15 DT Legal Band 3 1 Kislov.law 2 PB Legal 3 Линия Права 4 LCH Legal 5 FTL Advisers 6 Intana 7 Адвокаты: Голенев и Партнёры 8 Муранов, Черняков и партнеры 9 White Stone 10 Versus.legal ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 1 Orion 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 IPN Partners 5 Asari Legal 6 Amond & Smith Ltd 7 Бюро адвокатов «Де-юре» 8 АЛРУД 9 ITSWM 10 АБ Вертикаль 11 Firm One 12 LEVEL Legal Services 13 VERBA LEGAL 14 Регионсервис 15 Private.law Attorneys Band 2 1 White Square 2 МКА «Николаев и партнеры» 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 Б1 – Консалт 5 FTL Advisers 6 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 7 ELWI 8 ALUMNI Partners 9 BGP Litigation 10 Дякин, Горцунян и Партнеры 11 Сотби 12 КИАП 13 BIRCH 14 Delcredere 15 ASB Consulting Group Band 3 1 Orchards 2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 3 Emet law firm 4 Kept 5 Лемчик, Крупский и Партнеры 6 CLS 7 Maxima Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 White Stone 10 Технологии Доверия 11 ЮКО 12 VK Partners 13 АБ «БРЕВИА» 14 Деловые Решения и Технологии 15 SL Legal ЭНЕРГЕТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Asari Legal 4 LEVEL Legal Services 5 VEGAS LEX 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 Иванян и партнеры 8 BGP Litigation 9 Регионсервис 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Сотби 12 Кульков, Колотилов и Покрышкин 13 Delcredere 14 VERBA LEGAL 15 Пепеляев Групп Band 2 1 Mansors 2 Бартолиус 3 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 4 Maxima Legal 5 Kislov.law ЭНЕРГЕТИКА: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское бюро ЕПАМ 3 Asari Legal 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 VERBA LEGAL 6 VEGAS LEX 7 LEVEL Legal Services 8 ALUMNI Partners 9 Mansors 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 12 BGP Litigation 13 Регионсервис 14 Иванян и партнеры 15 Stonebridge Legal Band 2 1 Nextons 2 Kept 3 Versus.legal 4 Denuo 5 PB Legal 6 TAXOLOGY 7 Бартолиус 8 ФБК Legal 9 Lidings 10 Intana 11 Alphabet 12 АБ «Парадигма» (Paradigma) 13 ЮСТ 14 Иккерт и партнеры 15 China Window