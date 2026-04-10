Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучшие отраслевые практики: федеральный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 VERBA LEGAL
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Бюро адвокатов «Де-юре»
4 Аронов и партнеры
5 BGP Litigation
6 Seven Hills Legal
7 ALUMNI Partners
8 Ermolina & Partners
9 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
10 Lidings
11 Деловые Решения и Технологии
12 ООО «ППФ «ЮС»
13 Инфралекс
14 ЮСТ
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Legal Principles
2 ProLegals
3 ЭЛКО профи
4 ЛЕГИКОН-ПРАВО
5 LEXORA
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ФАРМАКОЛОГИИ
Band 1
1 Б1 – Консалт
2 Seven Hills Legal
3 Городисский и Партнеры
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 ALUMNI Partners
6 Lidings
7 Firm One
8 VERBA LEGAL
9 Nextons
10 Клифф
11 Адвокатское Бюро ЕПАМ
12 Stonebridge Legal
13 Бюро адвокатов «Де-юре»
14 LEVEL Legal Services
15 BIRCH
Band 2
1 Аронов и партнеры
2 Пепеляев Групп
3 BGP Litigation
4 АЛРУД
5 SL Legal
6 Деловые Решения и Технологии
7 Ковалев, Тугуши и партнеры
8 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
9 SEAMLESS Legal
10 Афонин Божор и партнеры
11 «ВАШ ПАТЕНТ»
12 АБ «Китсинг и партнеры»
13 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
14 Kislov.law
15 K&P.Group
ИСКУССТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 АБ Вертикаль
2 Semenov & Pevzner
3 ЮСТ
4 Ermolina & Partners
5 Nevsky IP Law
ИСКУССТВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Band 1
1 Digital & Analogue Partners
2 Аснис и партнеры
3 Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
4 АБ Вертикаль
5 Semenov & Pevzner
6 Адвокатское бюро Nordic Star
7 Versus.legal
8 Городисский и Партнеры
9 ЮНИКОНСУЛ
10 Seven Hills Legal
11 Интеллектуальный капитал
12 Андрей Городисский и партнеры
13 «ВАШ ПАТЕНТ»
14 ЭЛКО профи
15 Патент Лаб
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Asari Legal
4 АЛРУД
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 Mansors
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
9 Пепеляев Групп
10 ELWI
11 VERBA LEGAL
12 LEVEL Legal Services
13 Delcredere
14 Сотби
15 Регионсервис
Band 2
1 Orchards
2 Казаков и партнеры
3 BGP Litigation
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Kulik & Partners Law.Economics
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 LEVEL Legal Services
4 Orion
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 АЛРУД
8 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
9 Регионсервис
10 ЛГС Юридические Услуги
11 BIRCH
12 Better Chance
13 Denuo
14 Stonebridge Legal
15 Kept
Band 2
1 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
2 VEGAS LEX
3 ELWI
4 White Square
5 Дякин, Горцунян и Партнеры
6 ALUMNI Partners
7 Иванян и партнеры
8 Б1 – Консалт
9 Деловые Решения и Технологии
10 Delcredere
11 Maxima Legal
12 BELGRAVIA LAW
13 Пепеляев Групп
14 BGP Litigation
15 INGVARR
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 VERBA LEGAL
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 АЛРУД
6 Инфралекс
7 Delcredere
8 BGP Litigation
9 Melling, Voitishkin & Partners
10 LEVEL Legal Services
11 АБ Вертикаль
12 Asari Legal
13 ELWI
14 Регионсервис
15 КИАП
Band 2
1 Ковалев, Тугуши и партнеры
2 Kulik & Partners Law.Economics
3 Рустам Курмаев и партнеры
4 VEGAS LEX
5 ALUMNI Partners
6 Land Law Firm
7 SAVINA LEGAL
8 A.T.Legal
9 Стрижак и партнеры
10 Казаков и партнеры
11 Лемчик, Крупский и Партнеры
12 PARADIGMA
13 VINDER
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 H2BO GROUP
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Denuo
2 Nextons
3 SEAMLESS Legal
4 Asari Legal
5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
6 VERBA LEGAL
7 Orion
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 ELWI
10 Иванян и партнеры
11 Kulik & Partners Law.Economics
12 Stonebridge Legal
13 LEVEL Legal Services
14 АЛРУД
15 BIRCH
Band 2
1 Orchards
2 BGP Litigation
3 Versus.legal
4 Б1 – Консалт
5 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
6 Kept
7 CLS
8 КИАП
9 Дякин, Горцунян и Партнеры
10 ALUMNI Partners
11 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
12 Firm One
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Delcredere
15 Пепеляев Групп
Band 3
1 VEGAS LEX
2 Линия Права
3 МКА «Николаев и партнеры»
4 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
5 Деловые Решения и Технологии
6 Kislov.law
7 АО «Реестр-Консалтинг»
8 Адвокатское бюро Nordic Star
9 Arno Legal
10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
11 ФБК Legal
12 Maxima Legal
13 Юридическая группа «Пилот»
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 Seven Hills Legal
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Semenov & Pevzner
2 ALUMNI Partners
3 Seven Hills Legal
4 VERBA LEGAL
5 Адвокатское Бюро ЕПАМ
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 Tax Compliance
8 АЛРУД
9 LEVEL Legal Services
10 BFL | PATENTUS
11 Orchards
12 КИАП
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Пепеляев Групп
15 Delcredere
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Инфралекс
3 Рустам Курмаев и партнеры
4 BGP Litigation
5 АБ Вертикаль
6 Косенков и Суворов
7 Artegra
8 BKMP LEGAL
9 Ermolina & Partners
10 Legal Principles
11 РИ-консалтинг
12 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
13 ЕМПП
14 ЛЕГИКОН-ПРАВО
15 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Nextons
2 АЛРУД
3 Stonebridge Legal
4 Denuo
5 VERBA LEGAL
6 Seven Hills Legal
7 Адвокатское бюро ЕПАМ
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 ALUMNI Partners
10 Б1 – Консалт
11 LEVEL Legal Services
12 O2 Consulting
13 Деловые Решения и Технологии
14 Kept
15 Tax Compliance
Band 2
1 BGP Litigation
2 BIRCH
3 White Square
4 Orchards
5 TAXOLOGY
6 ФБК Legal
7 Пепеляев Групп
8 Semenov & Pevzner
9 BFL | PATENTUS
10 Comply
11 SEAMLESS Legal (SL Legal)
12 Инфралекс
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Рустам Курмаев и партнеры
15 Косенков и Суворов
Band 3
1 BKMP LEGAL
2 Maxima Legal
3 Технологии Доверия
4 Versus.legal
5 Lidings
6 Андрей Городисский и партнеры
7 КИАП
8 FTL Advisers
9 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
10 Правовые и бухгалтерские услуги
11 Интеллектуальный капитал
12 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
13 K&P.Group
14 Клифф
15 ЛЕГИКОН-ПРАВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 VERBA LEGAL
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 AKS Legal
4 РИ-консалтинг
5 ЭЛКО профи
6 Legal Principles
7 INGVARR
8 VINDER
9 Центральный округ
10 Адвокатское Бюро ЕПАМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АЛРУД
3 ALUMNI Partners
4 Kept
5 VERBA LEGAL
6 BGP Litigation
7 BIRCH
8 Б1 – Консалт
9 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
10 Lidings
11 Ковалев, Тугуши и партнеры
12 Деловые Решения и Технологии
13 Регионсервис
14 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
15 White Stone
Band 2
1 Пепеляев Групп
2 Технологии Доверия
3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
5 Центральный округ
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 LEVEL Legal Services
3 VERBA LEGAL
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 АЛРУД
6 Land Law Firm
7 Бюро адвокатов «Де-юре»
8 Sirota & Partners
9 Инфралекс
10 BGP Litigation
11 АБ Вертикаль
12 ALUMNI Partners
13 КИАП
14 Регионсервис
15 Ковалев, Тугуши и партнеры
Band 2
1 Orchards
2 Дякин, Горцунян и Партнеры
3 ELWI
4 Иванян и партнеры
5 Пепеляев Групп
6 Юков и Партнеры
7 Рустам Курмаев и партнеры
8 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
9 Казаков и партнеры
10 РИ-консалтинг
11 VEGAS LEX
12 Качкин и Партнеры
13 Юридическое бюро 1147
14 ЮрТехКонсалт
15 ЮКО
Band 3
1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
2 K&P.Group
3 Бартолиус
4 Центральный округ
5 ЮСТ
6 Ляпунов Терехин и партнеры
7 NERRA
8 Деловой Дом
9 A.T.Legal
10 Аронов и партнеры
11 VINDER
12 ProLegals
13 Юридическая компания «L1»
14 Адвокатское бюро «BGMP»
15 Адвокатское бюро «А2»
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 LEVEL Legal Services
4 АЛРУД
5 Land Law Firm
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 Б1 – Консалт
9 Nextons
10 Stonebridge Legal
11 Качкин и Партнеры
12 Бюро адвокатов «Де-юре»
13 Регионсервис
14 Versus.legal
15 Юридическое бюро 1147
Band 2
1 Инфралекс
2 Denuo
3 Kept
4 ALUMNI Partners
5 Пепеляев Групп
6 Sirota & Partners
7 Better Chance
8 Иванян и партнеры
9 Orchards
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Юков и Партнеры
12 BIRCH
13 Юридическая группа «Пилот»
14 A.T.Legal
15 Maxima Legal
Band 3
1 VEGAS LEX
2 STREAM
3 LCI PARTNER
4 ЮрТехКонсалт
5 INSIGHT advocates
6 Линия Права
7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
8 АБ «Парадигма» (Paradigma)
9 Five Stones Consulting
10 Падва и Эпштейн
11 Intana
12 You & Partners
13 АНВИ Консалтинг
14 RSP Partners
15 AB Lawyers
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ТМТ
Band 1
1 ALUMNI Partners
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 Адвокатское Бюро ЕПАМ
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 LEVEL Legal Services
8 АЛРУД
9 BGP Litigation
10 Tax Compliance
11 Инфралекс
12 Orchards
13 Дякин, Горцунян и Партнеры
14 АБ Вертикаль
15 Delcredere
Band 2
1 Semenov & Pevzner
2 Ermolina & Partners
3 INTELLECT
4 Nevsky IP Law
5 Бычков, Волгина и партнеры
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ТМТ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Orion
3 ALUMNI Partners
4 Адвокатское Бюро ЕПАМ
5 АЛРУД
6 LEVEL Legal Services
7 Nextons
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 Denuo
10 VERBA LEGAL
11 Stonebridge Legal
12 Б1 – Консалт
13 Asari Legal
14 Юридическая компания «ЭБР»
15 Comply
Band 2
1 Seven Hills Legal
2 White Square
3 Orchards
4 BIRCH
5 Kept
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 BGP Litigation
8 Delcredere
9 Городисский и Партнеры
10 ELWI
11 Tax Compliance
11 Firm One
12 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
13 SEAMLESS Legal
14 TAXOLOGY
15 Better Chance
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 NAVICUS.LAW
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 Дякин, Горцунян и Партнеры
6 Соколов, Маслов и Партнеры
7 Asari Legal
8 АЛРУД
9 АБ Вертикаль
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 Регионсервис
12 BGP Litigation
13 Delcredere
14 SAVINA LEGAL
15 A.T.Legal
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 NAVICUS
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Orion
4 Stonebridge Legal
5 Nextons
6 Asari Legal
7 Denuo
8 ЛГС Юридические Услуги
9 SAVINA LEGAL
10 Регионсервис
11 Дякин, Горцунян и Партнеры
12 VERBA LEGAL
13 BGP Litigation
14 Кульков, Колотилов и Покрышкин
15 Соколов, Маслов и Партнеры
Band 2
1 КИАП
2 White Square
3 Orchards
4 ALUMNI Partners
5 Пепеляев Групп
6 Kept
7 Иванян и партнеры
8 Качкин и Партнеры
9 SEAMLESS Legal
10 CLS
11 Архитектура Права
12 Kislov.law
13 Рустам Курмаев и партнеры
14 АБ «Парадигма» (Paradigma)
15 VK Partners
Band 3
1 Инфралекс
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Kulik & Partners Law.Economics
4 Линия Права
5 P&P Unity
6 Lidings
7 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
8 BBNP
9 Адвокаты и Бизнес
10 «ВАШ ПАТЕНТ»
11 Бородин и Партнеры
12 Аронов и партнеры
13 Надмитов, Иванов и партнеры
14 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
15 ТРУД-ЮРИСТ
ТУРИЗМ И СПОРТ
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 VERBA LEGAL
3 Orchards
4 Land Law Firm
5 Качкин и Партнеры
ТУРИЗМ И СПОРТ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 Orchards
4 Land Law Firm
5 Качкин и Партнеры
6 ЮСТ
7 Ermolina & Partners
8 Versus.legal
9 KnP Legal
10 Каминский, Иванов и Партнёры
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛЯХ БАНКОВСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Band 1
1 ELWI
2 ALUMNI Partners
3 Сотби
4 АЛРУД
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 Ковалев, Тугуши и партнеры
7 Адвокатское Бюро ЕПАМ
8 VERBA LEGAL
9 Asari Legal
10 LEVEL Legal Services
11 Дякин, Горцунян и Партнеры
12 Стрижак и партнеры
13 АБ Вертикаль
14 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
15 Orchards
Band 2
1 Инфралекс
2 Юков и Партнеры
3 Delcredere
4 ЮКО
5 Kislov.law
6 Legal Group NOVATOR
7 A.T.Legal
8 Бендерский и партнеры
9 VINDER
10 Центральный округ
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Б1 – Консалт
3 АЛРУД
4 Better Chance
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 ALUMNI Partners
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 Orion
10 Melling, Voitishkin & Partners
11 Stonebridge Legal
12 LEVEL Legal Services
13 ЛГС Юридические Услуги
14 Кульков, Колотилов и Покрышкин
15 Иванян и партнеры
Band 2
1 Nextons
2 White Square
3 ELWI
4 SL Legal
5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
6 Denuo
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 Delcredere
9 ЮКО
10 Юков и партнеры
11 Orchards
12 BFL | BENEFIT-Litigation
13 VK Partners
14 ПромКонсалтИнвест
15 DT Legal
Band 3
1 Kislov.law
2 PB Legal
3 Линия Права
4 LCH Legal
5 FTL Advisers
6 Intana
7 Адвокаты: Голенев и Партнёры
8 Муранов, Черняков и партнеры
9 White Stone
10 Versus.legal
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
1 Orion
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 IPN Partners
5 Asari Legal
6 Amond & Smith Ltd
7 Бюро адвокатов «Де-юре»
8 АЛРУД
9 ITSWM
10 АБ Вертикаль
11 Firm One
12 LEVEL Legal Services
13 VERBA LEGAL
14 Регионсервис
15 Private.law Attorneys
Band 2
1 White Square
2 МКА «Николаев и партнеры»
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 Б1 – Консалт
5 FTL Advisers
6 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
7 ELWI
8 ALUMNI Partners
9 BGP Litigation
10 Дякин, Горцунян и Партнеры
11 Сотби
12 КИАП
13 BIRCH
14 Delcredere
15 ASB Consulting Group
Band 3
1 Orchards
2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
3 Emet law firm
4 Kept
5 Лемчик, Крупский и Партнеры
6 CLS
7 Maxima Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 White Stone
10 Технологии Доверия
11 ЮКО
12 VK Partners
13 АБ «БРЕВИА»
14 Деловые Решения и Технологии
15 SL Legal
ЭНЕРГЕТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Asari Legal
4 LEVEL Legal Services
5 VEGAS LEX
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 Иванян и партнеры
8 BGP Litigation
9 Регионсервис
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Сотби
12 Кульков, Колотилов и Покрышкин
13 Delcredere
14 VERBA LEGAL
15 Пепеляев Групп
Band 2
1 Mansors
2 Бартолиус
3 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
4 Maxima Legal
5 Kislov.law
ЭНЕРГЕТИКА:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское бюро ЕПАМ
3 Asari Legal
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 VERBA LEGAL
6 VEGAS LEX
7 LEVEL Legal Services
8 ALUMNI Partners
9 Mansors
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
12 BGP Litigation
13 Регионсервис
14 Иванян и партнеры
15 Stonebridge Legal
Band 2
1 Nextons
2 Kept
3 Versus.legal
4 Denuo
5 PB Legal
6 TAXOLOGY
7 Бартолиус
8 ФБК Legal
9 Lidings
10 Intana
11 Alphabet
12 АБ «Парадигма» (Paradigma)
13 ЮСТ
14 Иккерт и партнеры
15 China Window

Картина дня

Вся лента

Новости компаний Все