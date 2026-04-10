Лучшие отраслевые практики: федеральный рейтинг

|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|VERBA LEGAL
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|4
|Аронов и партнеры
|5
|BGP Litigation
|6
|Seven Hills Legal
|7
|ALUMNI Partners
|8
|Ermolina & Partners
|9
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|10
|Lidings
|11
|Деловые Решения и Технологии
|12
|ООО «ППФ «ЮС»
|13
|Инфралекс
|14
|ЮСТ
|15
|MKA RUBICON
|Band 2
|1
|Legal Principles
|2
|ProLegals
|3
|ЭЛКО профи
|4
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|5
|LEXORA
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ФАРМАКОЛОГИИ
|Band 1
|1
|Б1 – Консалт
|2
|Seven Hills Legal
|3
|Городисский и Партнеры
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|ALUMNI Partners
|6
|Lidings
|7
|Firm One
|8
|VERBA LEGAL
|9
|Nextons
|10
|Клифф
|11
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|12
|Stonebridge Legal
|13
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|14
|LEVEL Legal Services
|15
|BIRCH
|Band 2
|1
|Аронов и партнеры
|2
|Пепеляев Групп
|3
|BGP Litigation
|4
|АЛРУД
|5
|SL Legal
|6
|Деловые Решения и Технологии
|7
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|8
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|9
|SEAMLESS Legal
|10
|Афонин Божор и партнеры
|11
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|12
|АБ «Китсинг и партнеры»
|13
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|14
|Kislov.law
|15
|K&P.Group
|ИСКУССТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|АБ Вертикаль
|2
|Semenov & Pevzner
|3
|ЮСТ
|4
|Ermolina & Partners
|5
|Nevsky IP Law
|ИСКУССТВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|Band 1
|1
|Digital & Analogue Partners
|2
|Аснис и партнеры
|3
|Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
|4
|АБ Вертикаль
|5
|Semenov & Pevzner
|6
|Адвокатское бюро Nordic Star
|7
|Versus.legal
|8
|Городисский и Партнеры
|9
|ЮНИКОНСУЛ
|10
|Seven Hills Legal
|11
|Интеллектуальный капитал
|12
|Андрей Городисский и партнеры
|13
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|14
|ЭЛКО профи
|15
|Патент Лаб
|ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Asari Legal
|4
|АЛРУД
|5
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|6
|Mansors
|7
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|8
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|9
|Пепеляев Групп
|10
|ELWI
|11
|VERBA LEGAL
|12
|LEVEL Legal Services
|13
|Delcredere
|14
|Сотби
|15
|Регионсервис
|Band 2
|1
|Orchards
|2
|Казаков и партнеры
|3
|BGP Litigation
|4
|Рустам Курмаев и партнеры
|5
|Kulik & Partners Law.Economics
|ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|Melling, Voitishkin & Partners
|3
|LEVEL Legal Services
|4
|Orion
|5
|Asari Legal
|6
|VERBA LEGAL
|7
|АЛРУД
|8
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|9
|Регионсервис
|10
|ЛГС Юридические Услуги
|11
|BIRCH
|12
|Better Chance
|13
|Denuo
|14
|Stonebridge Legal
|15
|Kept
|Band 2
|1
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|2
|VEGAS LEX
|3
|ELWI
|4
|White Square
|5
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|6
|ALUMNI Partners
|7
|Иванян и партнеры
|8
|Б1 – Консалт
|9
|Деловые Решения и Технологии
|10
|Delcredere
|11
|Maxima Legal
|12
|BELGRAVIA LAW
|13
|Пепеляев Групп
|14
|BGP Litigation
|15
|INGVARR
|ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|3
|VERBA LEGAL
|4
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|5
|АЛРУД
|6
|Инфралекс
|7
|Delcredere
|8
|BGP Litigation
|9
|Melling, Voitishkin & Partners
|10
|LEVEL Legal Services
|11
|АБ Вертикаль
|12
|Asari Legal
|13
|ELWI
|14
|Регионсервис
|15
|КИАП
|Band 2
|1
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|2
|Kulik & Partners Law.Economics
|3
|Рустам Курмаев и партнеры
|4
|VEGAS LEX
|5
|ALUMNI Partners
|6
|Land Law Firm
|7
|SAVINA LEGAL
|8
|A.T.Legal
|9
|Стрижак и партнеры
|10
|Казаков и партнеры
|11
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|12
|PARADIGMA
|13
|VINDER
|14
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|15
|H2BO GROUP
|ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Denuo
|2
|Nextons
|3
|SEAMLESS Legal
|4
|Asari Legal
|5
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|6
|VERBA LEGAL
|7
|Orion
|8
|Melling, Voitishkin & Partners
|9
|ELWI
|10
|Иванян и партнеры
|11
|Kulik & Partners Law.Economics
|12
|Stonebridge Legal
|13
|LEVEL Legal Services
|14
|АЛРУД
|15
|BIRCH
|Band 2
|1
|Orchards
|2
|BGP Litigation
|3
|Versus.legal
|4
|Б1 – Консалт
|5
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|6
|Kept
|7
|CLS
|8
|КИАП
|9
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|10
|ALUMNI Partners
|11
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|12
|Firm One
|13
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|14
|Delcredere
|15
|Пепеляев Групп
|Band 3
|1
|VEGAS LEX
|2
|Линия Права
|3
|МКА «Николаев и партнеры»
|4
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|5
|Деловые Решения и Технологии
|6
|Kislov.law
|7
|АО «Реестр-Консалтинг»
|8
|Адвокатское бюро Nordic Star
|9
|Arno Legal
|10
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|11
|ФБК Legal
|12
|Maxima Legal
|13
|Юридическая группа «Пилот»
|14
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|15
|Seven Hills Legal
|РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Semenov & Pevzner
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Seven Hills Legal
|4
|VERBA LEGAL
|5
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|6
|Melling, Voitishkin & Partners
|7
|Tax Compliance
|8
|АЛРУД
|9
|LEVEL Legal Services
|10
|BFL | PATENTUS
|11
|Orchards
|12
|КИАП
|13
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|14
|Пепеляев Групп
|15
|Delcredere
|Band 2
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|Инфралекс
|3
|Рустам Курмаев и партнеры
|4
|BGP Litigation
|5
|АБ Вертикаль
|6
|Косенков и Суворов
|7
|Artegra
|8
|BKMP LEGAL
|9
|Ermolina & Partners
|10
|Legal Principles
|11
|РИ-консалтинг
|12
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|13
|ЕМПП
|14
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|15
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Nextons
|2
|АЛРУД
|3
|Stonebridge Legal
|4
|Denuo
|5
|VERBA LEGAL
|6
|Seven Hills Legal
|7
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|8
|Melling, Voitishkin & Partners
|9
|ALUMNI Partners
|10
|Б1 – Консалт
|11
|LEVEL Legal Services
|12
|O2 Consulting
|13
|Деловые Решения и Технологии
|14
|Kept
|15
|Tax Compliance
|Band 2
|1
|BGP Litigation
|2
|BIRCH
|3
|White Square
|4
|Orchards
|5
|TAXOLOGY
|6
|ФБК Legal
|7
|Пепеляев Групп
|8
|Semenov & Pevzner
|9
|BFL | PATENTUS
|10
|Comply
|11
|SEAMLESS Legal (SL Legal)
|12
|Инфралекс
|13
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|14
|Рустам Курмаев и партнеры
|15
|Косенков и Суворов
|Band 3
|1
|BKMP LEGAL
|2
|Maxima Legal
|3
|Технологии Доверия
|4
|Versus.legal
|5
|Lidings
|6
|Андрей Городисский и партнеры
|7
|КИАП
|8
|FTL Advisers
|9
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|10
|Правовые и бухгалтерские услуги
|11
|Интеллектуальный капитал
|12
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|13
|K&P.Group
|14
|Клифф
|15
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|VERBA LEGAL
|2
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|3
|AKS Legal
|4
|РИ-консалтинг
|5
|ЭЛКО профи
|6
|Legal Principles
|7
|INGVARR
|8
|VINDER
|9
|Центральный округ
|10
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АЛРУД
|3
|ALUMNI Partners
|4
|Kept
|5
|VERBA LEGAL
|6
|BGP Litigation
|7
|BIRCH
|8
|Б1 – Консалт
|9
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|10
|Lidings
|11
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|12
|Деловые Решения и Технологии
|13
|Регионсервис
|14
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|15
|White Stone
|Band 2
|1
|Пепеляев Групп
|2
|Технологии Доверия
|3
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|4
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|5
|Центральный округ
|СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|LEVEL Legal Services
|3
|VERBA LEGAL
|4
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|5
|АЛРУД
|6
|Land Law Firm
|7
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|8
|Sirota & Partners
|9
|Инфралекс
|10
|BGP Litigation
|11
|АБ Вертикаль
|12
|ALUMNI Partners
|13
|КИАП
|14
|Регионсервис
|15
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Band 2
|1
|Orchards
|2
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|3
|ELWI
|4
|Иванян и партнеры
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Юков и Партнеры
|7
|Рустам Курмаев и партнеры
|8
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|9
|Казаков и партнеры
|10
|РИ-консалтинг
|11
|VEGAS LEX
|12
|Качкин и Партнеры
|13
|Юридическое бюро 1147
|14
|ЮрТехКонсалт
|15
|ЮКО
|Band 3
|1
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|2
|K&P.Group
|3
|Бартолиус
|4
|Центральный округ
|5
|ЮСТ
|6
|Ляпунов Терехин и партнеры
|7
|NERRA
|8
|Деловой Дом
|9
|A.T.Legal
|10
|Аронов и партнеры
|11
|VINDER
|12
|ProLegals
|13
|Юридическая компания «L1»
|14
|Адвокатское бюро «BGMP»
|15
|Адвокатское бюро «А2»
|СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|VERBA LEGAL
|3
|LEVEL Legal Services
|4
|АЛРУД
|5
|Land Law Firm
|6
|Melling, Voitishkin & Partners
|7
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|8
|Б1 – Консалт
|9
|Nextons
|10
|Stonebridge Legal
|11
|Качкин и Партнеры
|12
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|13
|Регионсервис
|14
|Versus.legal
|15
|Юридическое бюро 1147
|Band 2
|1
|Инфралекс
|2
|Denuo
|3
|Kept
|4
|ALUMNI Partners
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Sirota & Partners
|7
|Better Chance
|8
|Иванян и партнеры
|9
|Orchards
|10
|Рустам Курмаев и партнеры
|11
|Юков и Партнеры
|12
|BIRCH
|13
|Юридическая группа «Пилот»
|14
|A.T.Legal
|15
|Maxima Legal
|Band 3
|1
|VEGAS LEX
|2
|STREAM
|3
|LCI PARTNER
|4
|ЮрТехКонсалт
|5
|INSIGHT advocates
|6
|Линия Права
|7
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|8
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|9
|Five Stones Consulting
|10
|Падва и Эпштейн
|11
|Intana
|12
|You & Partners
|13
|АНВИ Консалтинг
|14
|RSP Partners
|15
|AB Lawyers
|ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ТМТ
|Band 1
|1
|ALUMNI Partners
|2
|Melling, Voitishkin & Partners
|3
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|4
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|5
|Asari Legal
|6
|VERBA LEGAL
|7
|LEVEL Legal Services
|8
|АЛРУД
|9
|BGP Litigation
|10
|Tax Compliance
|11
|Инфралекс
|12
|Orchards
|13
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|14
|АБ Вертикаль
|15
|Delcredere
|Band 2
|1
|Semenov & Pevzner
|2
|Ermolina & Partners
|3
|INTELLECT
|4
|Nevsky IP Law
|5
|Бычков, Волгина и партнеры
|ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ТМТ
|Band 1
|1
|Melling, Voitishkin & Partners
|2
|Orion
|3
|ALUMNI Partners
|4
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|5
|АЛРУД
|6
|LEVEL Legal Services
|7
|Nextons
|8
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|9
|Denuo
|10
|VERBA LEGAL
|11
|Stonebridge Legal
|12
|Б1 – Консалт
|13
|Asari Legal
|14
|Юридическая компания «ЭБР»
|15
|Comply
|Band 2
|1
|Seven Hills Legal
|2
|White Square
|3
|Orchards
|4
|BIRCH
|5
|Kept
|6
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|7
|BGP Litigation
|8
|Delcredere
|9
|Городисский и Партнеры
|10
|ELWI
|11
|Tax Compliance
|11
|Firm One
|12
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|13
|SEAMLESS Legal
|14
|TAXOLOGY
|15
|Better Chance
|ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|VERBA LEGAL
|3
|NAVICUS.LAW
|4
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|5
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|6
|Соколов, Маслов и Партнеры
|7
|Asari Legal
|8
|АЛРУД
|9
|АБ Вертикаль
|10
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|11
|Регионсервис
|12
|BGP Litigation
|13
|Delcredere
|14
|SAVINA LEGAL
|15
|A.T.Legal
|ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|NAVICUS
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Orion
|4
|Stonebridge Legal
|5
|Nextons
|6
|Asari Legal
|7
|Denuo
|8
|ЛГС Юридические Услуги
|9
|SAVINA LEGAL
|10
|Регионсервис
|11
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|12
|VERBA LEGAL
|13
|BGP Litigation
|14
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|15
|Соколов, Маслов и Партнеры
|Band 2
|1
|КИАП
|2
|White Square
|3
|Orchards
|4
|ALUMNI Partners
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Kept
|7
|Иванян и партнеры
|8
|Качкин и Партнеры
|9
|SEAMLESS Legal
|10
|CLS
|11
|Архитектура Права
|12
|Kislov.law
|13
|Рустам Курмаев и партнеры
|14
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|15
|VK Partners
|Band 3
|1
|Инфралекс
|2
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|3
|Kulik & Partners Law.Economics
|4
|Линия Права
|5
|P&P Unity
|6
|Lidings
|7
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|8
|BBNP
|9
|Адвокаты и Бизнес
|10
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|11
|Бородин и Партнеры
|12
|Аронов и партнеры
|13
|Надмитов, Иванов и партнеры
|14
|Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
|15
|ТРУД-ЮРИСТ
|ТУРИЗМ И СПОРТ
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|VERBA LEGAL
|3
|Orchards
|4
|Land Law Firm
|5
|Качкин и Партнеры
|ТУРИЗМ И СПОРТ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|VERBA LEGAL
|3
|Orchards
|4
|Land Law Firm
|5
|Качкин и Партнеры
|6
|ЮСТ
|7
|Ermolina & Partners
|8
|Versus.legal
|9
|KnP Legal
|10
|Каминский, Иванов и Партнёры
|ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛЯХ БАНКОВСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
|Band 1
|1
|ELWI
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Сотби
|4
|АЛРУД
|5
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|6
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|7
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|8
|VERBA LEGAL
|9
|Asari Legal
|10
|LEVEL Legal Services
|11
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|12
|Стрижак и партнеры
|13
|АБ Вертикаль
|14
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|15
|Orchards
|Band 2
|1
|Инфралекс
|2
|Юков и Партнеры
|3
|Delcredere
|4
|ЮКО
|5
|Kislov.law
|6
|Legal Group NOVATOR
|7
|A.T.Legal
|8
|Бендерский и партнеры
|9
|VINDER
|10
|Центральный округ
|ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Б1 – Консалт
|3
|АЛРУД
|4
|Better Chance
|5
|Asari Legal
|6
|VERBA LEGAL
|7
|ALUMNI Partners
|8
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|9
|Orion
|10
|Melling, Voitishkin & Partners
|11
|Stonebridge Legal
|12
|LEVEL Legal Services
|13
|ЛГС Юридические Услуги
|14
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|15
|Иванян и партнеры
|Band 2
|1
|Nextons
|2
|White Square
|3
|ELWI
|4
|SL Legal
|5
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|6
|Denuo
|7
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|8
|Delcredere
|9
|ЮКО
|10
|Юков и партнеры
|11
|Orchards
|12
|BFL | BENEFIT-Litigation
|13
|VK Partners
|14
|ПромКонсалтИнвест
|15
|DT Legal
|Band 3
|1
|Kislov.law
|2
|PB Legal
|3
|Линия Права
|4
|LCH Legal
|5
|FTL Advisers
|6
|Intana
|7
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|8
|Муранов, Черняков и партнеры
|9
|White Stone
|10
|Versus.legal
|ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
|Band 1
|1
|Orion
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|4
|IPN Partners
|5
|Asari Legal
|6
|Amond & Smith Ltd
|7
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|8
|АЛРУД
|9
|ITSWM
|10
|АБ Вертикаль
|11
|Firm One
|12
|LEVEL Legal Services
|13
|VERBA LEGAL
|14
|Регионсервис
|15
|Private.law Attorneys
|Band 2
|1
|White Square
|2
|МКА «Николаев и партнеры»
|3
|Melling, Voitishkin & Partners
|4
|Б1 – Консалт
|5
|FTL Advisers
|6
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|7
|ELWI
|8
|ALUMNI Partners
|9
|BGP Litigation
|10
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|11
|Сотби
|12
|КИАП
|13
|BIRCH
|14
|Delcredere
|15
|ASB Consulting Group
|Band 3
|1
|Orchards
|2
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|3
|Emet law firm
|4
|Kept
|5
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|6
|CLS
|7
|Maxima Legal
|8
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|9
|White Stone
|10
|Технологии Доверия
|11
|ЮКО
|12
|VK Partners
|13
|АБ «БРЕВИА»
|14
|Деловые Решения и Технологии
|15
|SL Legal
|ЭНЕРГЕТИКА
|РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
|Band 1
|1
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Asari Legal
|4
|LEVEL Legal Services
|5
|VEGAS LEX
|6
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|7
|Иванян и партнеры
|8
|BGP Litigation
|9
|Регионсервис
|10
|Рустам Курмаев и партнеры
|11
|Сотби
|12
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|13
|Delcredere
|14
|VERBA LEGAL
|15
|Пепеляев Групп
|Band 2
|1
|Mansors
|2
|Бартолиус
|3
|ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
|4
|Maxima Legal
|5
|Kislov.law
|ЭНЕРГЕТИКА:
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|3
|Asari Legal
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|VERBA LEGAL
|6
|VEGAS LEX
|7
|LEVEL Legal Services
|8
|ALUMNI Partners
|9
|Mansors
|10
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|11
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|12
|BGP Litigation
|13
|Регионсервис
|14
|Иванян и партнеры
|15
|Stonebridge Legal
|Band 2
|1
|Nextons
|2
|Kept
|3
|Versus.legal
|4
|Denuo
|5
|PB Legal
|6
|TAXOLOGY
|7
|Бартолиус
|8
|ФБК Legal
|9
|Lidings
|10
|Intana
|11
|Alphabet
|12
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|13
|ЮСТ
|14
|Иккерт и партнеры
|15
|China Window