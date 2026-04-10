В нашей гавани держали корабли

Практика двух последних лет показывает, что арест судна — это больше не исключение, а новая норма глобального морского рынка. Партнер, руководитель практик «страхование» и «морское право» АБ КИАП Мария Краснова — о том, как ошибка в документах, флаге или страховом покрытии способна быстро трансформироваться в многомиллионный спор.

Партнер, руководитель практик «страхование» и «морское право» АБ КИАП Мария Краснова

Партнер, руководитель практик «страхование» и «морское право» АБ КИАП Мария Краснова

В 2025–2026 годах задержание судов перестало быть исключительным событием и все чаще воспринимается как предсказуемый операционный и правовой риск. Особенно заметно это в танкерном сегменте, в отношении судов с непрозрачной структурой владения, спорной регистрацией, нетипичным страховым покрытием или рейсами через зоны повышенного контроля. Для бизнеса последствия почти всегда одинаковые: срыв рейса, простой, потеря фрахта, расходы на агентов, буксиры, охрану, локальных юристов, банковские гарантии или депозиты, а иногда и угроза конфискации судна либо груза.

Для практикующего юриста важно понимать главное: сегодня задержание уже нельзя воспринимать как единичный инцидент. Это комплексное событие, в котором переплетаются публичное право, санкционный комплаенс, торговое регулирование, вопросы регистрации судна, портовый контроль и страхование. Ошибка в одном из этих элементов быстро превращает техническую проблему в многомиллионный спор.

Прежде всего следует различать несколько типов задержаний. Первая и наиболее обсуждаемая категория — задержания судов, которые власти относят или пытаются отнести к так называемому теневому флоту. В центре внимания здесь оказываются не только санкции как таковые, но и вопросы действительности флага, подлинности судовых документов, прозрачности цепочки судовладельцев и условий страхового покрытия. Именно по таким кейсам в последние два года сложилась особенно показательная практика (речь идет о задержаниях судов Grinch, Ethera, Eventin, Kiwala).

Если судно использует ложный флаг либо не может подтвердить свою национальность, проблема выходит далеко за рамки формального регистрационного дефекта. В логике Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) это создает для прибрежного государства правовую «точку входа»: при наличии разумных оснований подозревать отсутствие национальности военный корабль вправе проверить флаг судна. А если выясняется, что регистрация фиктивна или документы не соответствуют действительности, дальше начинает работать уже национальное право конкретного государства с его административными, таможенными, а в отдельных случаях и уголовными инструментами.

Практика 2025–2026 годов это наглядно подтверждает. В одних случаях задержание строится вокруг проверки флага и статуса судна (как в случае с танкерами Grinch и Kiwala). В других — к этому добавляются претензии по линии Port State Control (PSC): недействительные сертификаты, несоответствие документации, системные нарушения ISM (как при задержании судна Ethera). В третьих — санкционный контекст соединяется с аварийной ситуацией, и тогда публично-правовое вмешательство приобретает еще более жесткий характер: от длительной стоянки до попыток конфискации актива (как в случае с танкером Eventin, слушания по делу о конфискации которого завершились в декабре 2025 года отказом в удовлетворении требований таможенных властей). Общий вывод здесь прост: в «теневом» сегменте власти редко ограничиваются одной правовой квалификацией — обычно используется комбинация оснований, усиливающих друг друга.

Для судовладельца это означает, что защита не может строиться только вокруг одного тезиса — например, что судно формально не нарушало санкционный режим. Даже если санкционное обвинение спорно, проблемы с флагом, регистрационными документами, классом, сертификатами или страхованием могут сами по себе стать достаточным основанием для ареста и удержания судна. Как показывает практика, эти вопросы часто быстрее всего решаются не в суде, а через экстренное административное и коммерческое урегулирование: подтверждение регистрации, получение временного флага, устранение нарушений, внесение залога, замену страховщика или предоставление дополнительных доказательств о цепочке владения.

Вторая группа — «классические» задержания, не связанные напрямую с санкционной повесткой. Наиболее распространенный вариант — удержание по требованию PSC. Здесь логика давно известна: если выявленные недостатки создают угрозу безопасности судна, экипажа, груза или окружающей среды, судно не выпускают до устранения нарушений. Но для юриста принципиально важно, что PSC-задержание редко ограничивается только техническим вопросом — чаще оно запускает цепочку коммерческих последствий: уведомления по чартерной цепочке, споры о потере фрахта, демередже, регрессные требования к менеджерам, ремонтникам и прочее.

Третья группа — коммерческие аресты и задержания по требованиям кредиторов. Бункерные долги, ремонт, агентирование, требования по зарплате экипажа, претензии по грузу или столкновению, неуплата фрахта — все это по-прежнему остается типовыми причинами ареста судна. Хотя такие кейсы внешне менее политизированы, по тяжести последствий они нередко сопоставимы с санкционными. Судно может простаивать месяцами, а освобождение — зависеть не столько от силы правовой позиции, сколько от того, насколько быстро собственник способен выстроить переговоры и предоставить «надежное» обеспечение или внести депозит.

Отсюда вытекает первый практический вывод: в первые часы после задержания необходимо не «спорить о правоте властей», а «зафиксировать основание вмешательства и разделить проблемы по трекам». Отдельно нужно понять, есть ли публично-правовой элемент, есть ли претензии к флагу, есть ли фактические PSC-недостатки, требуется ли обеспечение, присутствует ли санкционный компонент, кто именно инициатор меры и каковы формальные условия освобождения. Пока эти вопросы смешаны в один кризисный сюжет, эффективная защита практически невозможна.

В первые часы экипажу и судовладельцу следует действовать по очень прагматичному протоколу. Во-первых, исключить конфронтацию с властями и любые действия, которые могут быть интерпретированы как сопротивление либо предоставление ложных сведений. Во-вторых, запросить процессуальный документ, из которого видно, кто, на каком основании и на какой срок задержал судно, а также что требуется для освобождения. В-третьих, немедленно обеспечить сохранность доказательств: журналов, VDR, AIS, переписки, судовых документов, уведомлений регистра и классификационного общества. В-четвертых, централизовать урегулирование и определить ответственное лицо. В-пятых, максимально быстро подключить локальных адвокатов и агентов, потому что именно они обычно первыми получают реальный доступ к материалам, властям и неформальной информации по делу.

Следующий ключевой блок — страхование. На практике судно не может выйти в рейс без страховой защиты, и именно здесь у бизнеса часто возникают завышенные ожидания. С точки зрения оператора задержание выглядит как типичный страховой риск: судно подверглось неожиданной опасности, дохода нет, расходы растут — нужна срочная помощь. Но стандартная архитектура страхования устроена иначе.

По классическому полису каско (Hull & Machinery) задержание, арест, захват, ограничение свободы передвижения и последствия таких мер, как правило, исключены из покрытия. Логика здесь проста: сам по себе простой не является гибелью, утратой или повреждением судна. Если в период задержания судно физически повреждено, вопрос о покрытии может обсуждаться отдельно.

Военные риски на первый взгляд выглядят более перспективно, поскольку стандартные war clauses прямо упоминают захват, арест, задержание, конфискацию и сходные меры. Однако и здесь есть существенные ограничения. Во-первых, покрытие ориентировано прежде всего на гибель, повреждение или длительную утрату владения судном. Во-вторых, в оговорках обычно содержатся исключения для задержаний, связанных с карантином, таможенным либо торговым регулированием, обычным судебным процессом, неуплатой штрафов или финансовыми причинами. Иными словами, далеко не всякое удержание судна властями превращается в страховой случай, даже если оно длится долго и влечет за собой серьезные убытки.

Еще осторожнее нужно оценивать возможности страхования ответственности (P&I). Клубы покрывают не любые административные штрафы и не любые последствия задержания. Обычно речь идет лишь об отдельных категориях штрафов, прямо названных в правилах клуба, тогда как санкции за ложный флаг, недостоверные регистрационные документы или сознательные нарушения режима регистрации, как правило, в стандартное покрытие не входят. В ряде случаев остается возможность обратиться к страховщику с просьбой о предоставлении гарантии (LOU), но, как правило, гарантия выдается клубом по его усмотрению. Если клуб сочтет, что в деле есть признаки умышленного нарушения или санкционная составляющая, вероятность отказа резко возрастает.

Кроме того, покрытие P&I в обычной конфигурации не предназначено для компенсации чисто коммерческих потерь судовладельца. Потеря фрахта, демередж, отмена чартеров и сходные убытки, как правило, прямо исключаются. Это один из самых неприятных выводов для бизнеса: даже длительное незаконное или спорное задержание судна не означает, что страховщик автоматически профинансирует потерянный доход и расходы, понесенные на освобождение судна.

Страхование потери фрахта (loss of hire) тоже помогает далеко не всегда. В классической модели оно привязано к физическому повреждению судна в результате риска, покрываемого по каско. Если же судно не повреждено, а просто задержано властями, стандартный полис loss of hire обычно не срабатывает. Отдельные специальные продукты на рынке существуют, в том числе с расширением на war loss of hire, но это не базовое покрытие, а специально согласованный инструмент, о приобретении которого необходимо позаботиться заранее.

Отсюда второй важный практический вывод: в спорах о задержании судна страхование необходимо воспринимать не как «единый зонтик» (хотя покрытие бывает и таким), а как набор разных режимов с разной логикой покрытия. Страховой тест содержит ряд последовательных вопросов: есть ли физическое повреждение судна; можно ли квалифицировать событие как военный риск; подпадает ли задержание под исключения в договоре; каковы официальные и фактические причины задержания; есть ли в договоре санкционная оговорка, которая заблокирует выплату или выдачу обеспечения. Только после определения основных реперных точек страхового покрытия можно реалистично оценивать, кто и в каком объеме способен участвовать в финансировании кризиса.

Можно ли взыскать расходы на освобождение судна? Такой вариант существует (хотя и зависит от условий и объема страхового покрытия). Речь прежде всего о возможной квалификации расходов на адвокатов, срочные ходатайства, обжалование действий властей по задержанию судна и иные меры как разумные расходы по предотвращению или уменьшению покрываемого убытка (sue and labour expenses). Но и здесь существует ключевое ограничение: если задержание с самого начала не относится к страховым рискам, страховщик вправе отказать в возмещении сопутствующих расходов. Практический шанс появляется там, где удается доказать, что задержание, по существу, носило политически мотивированный характер, а действия судовладельца помогли предотвратить наступление страхового случая.

В итоге можно сделать несколько общих выводов. Во-первых, задержание судна — это уже не узкоспециальная проблема «теневого флота», а самостоятельный фактор риска, который нужно учитывать при структурировании сделки, выборе флага, страховщика, модели фрахтования, маршрута и заранее продумывать варианты урегулирования.

Во-вторых, в случае задержания судна наиболее практичным будет отделить спор о законности задержания от задачи скорейшего освобождения судна (привлекая для этого весь арсенал имеющихся сил и средств).

В-третьих, страхование не следует воспринимать как автоматический источник компенсации убытков, обусловленных задержанием судна и его освобождением. При стандартном покрытии значительная часть убытков от задержания — особенно простой, потеря фрахта и расходы на освобождение — может остаться на стороне судовладельца. Чтобы избежать такого сценария, необходимо знать логику страховой защиты и грамотно использовать имеющиеся в распоряжении страховщиков конструкции. Именно поэтому лучшая защита в этой сфере начинается не после задержания, а до него: с юридического аудита флага, документов, санкционного профиля, страховой программы и кризисного протокола действий.

В современной морской практике вопрос заключается уже не столько в том, может ли судно быть задержано, сколько в том, насколько сторона готова к такому сценарию до его наступления.