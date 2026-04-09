Минпромторг: Россия не отказывается от запуска автопроизводства на Кубе

Планы России по запуску автопроизводства на Кубе будут реализованы после нормализации энергоснабжения на острове. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«По поводу автомобильной сборки здесь тоже вопрос, касающийся электроэнергии. Как только на острове ситуация с электроэнергией восстановится, то все планы будут выполнены. Представители ГАЗа и УАЗа в рамках выставки FIHAV были заинтересованы развить свою представленность на Кубе»,— сказал господин Чекушов в разговоре с «РИА Новости».

Сборка автомобилей УАЗ на Кубе началась в апреле 2025 года, но была приостановлена в конце марта 2026 года из-за перебоев с электроэнергией. В начале апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году ожидается возобновление сборки автомобилей ГАЗ и открытие торгового дома по их продаже. За 2025 год на Кубе было собрано несколько десятков автомобилей.

Энергетический кризис на Кубе обострился после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. После этого президент Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Каракаса, а также пригрозил ввести дополнительные пошлины для стран, поставляющих топливо на остров.