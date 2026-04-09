Катарский экономический форум перенесли из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Организаторы Экономического форума Катара (QEF) объявили о переносе мероприятия на более поздний срок. Он должен был состояться 12-14 мая 2026 года в Дохе.

Форум организуется и спонсируется Министерством торговли и промышленности Катара (MOCI) при поддержке Bloomberg в качестве партнера. Причиной переноса стала нестабильная обстановка из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

«Форум возобновит свою работу в условиях, обеспечивающих активное международное участие и высококачественный опыт для всех»,— указано в заявлении (цитата по Bloomberg).

В 2026 году Катарский экономический форум пройдет в шестой раз. Ежегодно его посещает более 2,5 тыс. участников, включая глав государств, руководителей мировых корпораций и инвесторов. Основными темами форума становятся мировые инвестиции и развитие новых технологий.