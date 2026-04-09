Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Молдавии о выходе из СНГ стало попыткой окончательно дистанцироваться от России.

«За решением властей страны о выходе из СНГ просматривается не только стремление подчеркнуть "необратимость" курса на евроинтеграцию, но и попытка — вопреки воле простых молдаван — полностью и окончательно дистанцироваться от России и процессов, происходящих на евразийском пространстве»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

Как добавила представитель МИД, с экономической точки зрения выход из Содружества деструктивен. По ее словам, расчет Кишинева на компенсацию потерь за счет доступа к рынку ЕС не оправдывается.

Мария Захарова указала, что решение о выходе из СНГ было принято без открытого диалога с обществом, и назвала это «особым цинизмом». Она также напомнила, что процедура выхода из организации не является мгновенной и требует инвентаризации договоров и урегулирования финансовой задолженности Кишинева.