Суд отклонил иск о взыскании с помощницы Блиновской 47 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал финансовой управляющей Елены Блиновской Марии Ознобихиной в удовлетворении иска к личной помощнице блогера Полине Видовской о взыскании около 47 млн руб. Как сообщают «РИА Новости», управляющая требовала признать незаконными сделки по перечислению указанной суммы со счета Блиновской в пользу Полины Видовской.

Полина Видовская пояснила, что выполняла широкий круг обязанностей по ведению дел семьи: оплачивала услуги ЖКХ, следила за отсутствием долгов за квартиры, покрывала расходы на бассейн и дополнительные занятия для детей, включая уроки китайского и арабского языков. Среди трат также была оплата услуг специалиста по уходу за аквариумом с медузами. Все расходы, по словам помощницы, проходили через бухгалтерию Блиновской и согласовывались с бухгалтером.

В марте 2025 года Блиновская была осуждена на 5 лет колонии за легализацию доходов (ст. 174.1 УК) и незаконный оборот платежных средств (ст. 187 УК). Суд также оштрафовал ее на 1 млн руб. и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 лет. Суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала часть средств в размере 716 млн руб.