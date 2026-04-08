ФК «Зенит» вылетел из Кубка России

Петербургский «Зенит» уступил московскому «Спартаку» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России. Матч, прошедший 8 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился в серии послематчевых пенальти со счетом 7:6 в пользу гостей. Основное время встречи голов не принесло — 0:0.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Главный драматический эпизод основного времени случился на 44-й минуте первого тайма. Арбитр Артем Чистяков после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Зенита»: защитник хозяев Луис Энрике рукой попал в лицо полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший, однако его удар пришелся в центр ворот — голкипер «Зенита» Евгений Латышонок без труда забрал мяч.

Этот сейв стал ключевым событием основного времени, но не спас «Зенит» от поражения в серии пенальти. Решающий вклад в победу красно-белых внес вратарь Илья Помазун, появившийся на поле в конце второго тайма.