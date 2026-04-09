Курс доллара. Прогноз на 9-10 апреля

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Слабый интерес к валюте со стороны импортеров Ожидаем закрепления пары юань/рубль в верхней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY во второй половине недели. Способствовать этому будут все еще слабый интерес к валюте со стороны импортеров из-за ограниченного спроса на импорт, а также низкий инвестиционный спрос, сдерживаемый рисками укрепления рубля, которые могут реализоваться ближе к концу месяца. При этом текущего предложения валюты может оказаться недостаточно для выхода рубля на более высокие уровни.

Илья Федоров,

главный экономист В апреле курс может достичь 75–77 руб./$ Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия Минфина на валютном рынке и высокой экспортной выручки из-за выросшей цены нефти. По итогам марта цена нефти для налогов составила около $77 за баррель. Минфин РФ опубликовал расчеты по нефтегазовым доходам в марте. Недобор от планового уровня около 230 млрд рублей, или около $3 млрд, которые дают изменение курса примерно на 5 рублей – ровно то, что мы сейчас и наблюдаем. Фактические НГД совпали с нашими ожиданиями – 617 млрд и 600 млрд рублей соответственно. В апреле курс может достичь 75–77 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Высокие процентные ставки по-прежнему выступают на стороне российской валюты Рубль оказался под небольшим давлением на фоне падения котировок Brent более чем на 10%. К китайскому юаню рубль отступает на 0,49%, до 11,446 руб. за один юань, но проявляет относительную устойчивость к доллару США, укрепляясь на символические 0,02%, до 78,15 руб. за доллар, из-за ослабления индекса доллара США на глобальных рынках. Хотя более низкие цены на нефть оказывают давление на рубль, высокие процентные ставки по-прежнему выступают на стороне российской валюты. В конечном счете рубль может некоторое время консолидироваться в области 77–79 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Число поводов для дальнейшего укрепления рубля не прибавилось Временное перемирие на Ближнем Востоке привело к снижению нефтяных цен, что выглядит негативно для рубля. Однако недоверие инвесторов сохраняет нефтяные цены все еще на достаточно высоком уровне. Рубль поддерживает слабеющий доллар в рамках признаков деэскалации и возвращения интереса инвесторов к рискованным активам и валютам. Число поводов для дальнейшего укрепления рубля не прибавилось. Высокие цены на нефть в марте могут привести лишь к разовому росту предложения валюты, тогда как в оставшейся части года рубль скорее останется под давлением низкого экспорта и дальнейшей нормализации нефтяных цен.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Краткосрочно рубль, вероятно, сохранит сильные позиции Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива. В дальнейшем ситуация будет зависеть от прогресса в переговорном процессе и устойчивости перемирия. Краткосрочно рубль, вероятно, сохранит сильные позиции в апреле—мае из-за поступления экспортной выручки, полученной при высоких, мартовских ценах. В базовом сценарии мы исходим из нормализации цен на нефть во второй половине 2026 года (к уровням около $70 за баррель для марки Brent). Уменьшение цен на нефть и снижение рублевых процентных ставок могут привести к ослаблению рубля до 85 руб./$ к концу 2026 года. Если же перемирие окажется устойчивым и снижение цен на нефтяном рынке будет происходить быстрее, то курс доллара к концу года может перейти в диапазон 85–90 руб./$.