Курс доллара. Прогноз на 9-10 апреля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Внебиржевой курс доллара впервые за месяц опустился ниже уровня 79 руб./$. По итогам торгов курс остановился на отметке 78,34 руб./$, потеряв с начала недели 1,6 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, опустился на 1,43 руб., до 78,30 руб./$. Инвесторы готовятся к притоку валютной выручки со стороны экспортеров, объем которой должен заметно вырасти на фоне рекордных цен на нефть и газ.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 79.00-84.00
Банк Русский Стандарт 79.00-81.00
Банк Зенит 80.00
«БКС Мир инвестиций» 79.00-81.00
УК Первая 77.00-80.00
«Цифра банк» 79.00-81.00
Консенсус-прогноз * 80.00

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
«Цифра банк»
Банк Зенит
УК Первая
Банк Русский Стандарт
Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Слабый интерес к валюте со стороны импортеров

Ожидаем закрепления пары юань/рубль в верхней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY во второй половине недели. Способствовать этому будут все еще слабый интерес к валюте со стороны импортеров из-за ограниченного спроса на импорт, а также низкий инвестиционный спрос, сдерживаемый рисками укрепления рубля, которые могут реализоваться ближе к концу месяца. При этом текущего предложения валюты может оказаться недостаточно для выхода рубля на более высокие уровни.

Илья Федоров,
главный экономист

В апреле курс может достичь 75–77 руб./$

Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия Минфина на валютном рынке и высокой экспортной выручки из-за выросшей цены нефти. По итогам марта цена нефти для налогов составила около $77 за баррель. Минфин РФ опубликовал расчеты по нефтегазовым доходам в марте. Недобор от планового уровня около 230 млрд рублей, или около $3 млрд, которые дают изменение курса примерно на 5 рублей – ровно то, что мы сейчас и наблюдаем. Фактические НГД совпали с нашими ожиданиями – 617 млрд и 600 млрд рублей соответственно. В апреле курс может достичь 75–77 руб./$.

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Высокие процентные ставки по-прежнему выступают на стороне российской валюты

Рубль оказался под небольшим давлением на фоне падения котировок Brent более чем на 10%. К китайскому юаню рубль отступает на 0,49%, до 11,446 руб. за один юань, но проявляет относительную устойчивость к доллару США, укрепляясь на символические 0,02%, до 78,15 руб. за доллар, из-за ослабления индекса доллара США на глобальных рынках. Хотя более низкие цены на нефть оказывают давление на рубль, высокие процентные ставки по-прежнему выступают на стороне российской валюты. В конечном счете рубль может некоторое время консолидироваться в области 77–79 руб./$.

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Число поводов для дальнейшего укрепления рубля не прибавилось

Временное перемирие на Ближнем Востоке привело к снижению нефтяных цен, что выглядит негативно для рубля. Однако недоверие инвесторов сохраняет нефтяные цены все еще на достаточно высоком уровне. Рубль поддерживает слабеющий доллар в рамках признаков деэскалации и возвращения интереса инвесторов к рискованным активам и валютам. Число поводов для дальнейшего укрепления рубля не прибавилось. Высокие цены на нефть в марте могут привести лишь к разовому росту предложения валюты, тогда как в оставшейся части года рубль скорее останется под давлением низкого экспорта и дальнейшей нормализации нефтяных цен.

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Краткосрочно рубль, вероятно, сохранит сильные позиции

Цены на нефть резко снизились после объявления о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива. В дальнейшем ситуация будет зависеть от прогресса в переговорном процессе и устойчивости перемирия. Краткосрочно рубль, вероятно, сохранит сильные позиции в апреле—мае из-за поступления экспортной выручки, полученной при высоких, мартовских ценах. В базовом сценарии мы исходим из нормализации цен на нефть во второй половине 2026 года (к уровням около $70 за баррель для марки Brent). Уменьшение цен на нефть и снижение рублевых процентных ставок могут привести к ослаблению рубля до 85 руб./$ к концу 2026 года. Если же перемирие окажется устойчивым и снижение цен на нефтяном рынке будет происходить быстрее, то курс доллара к концу года может перейти в диапазон 85–90 руб./$.

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Американский доллар также снизил свои позиции

На стороне рубля — все еще высокие ставки ЦБ, а также положительный торговый баланс. Геополитика по-прежнему определяет траекторию движения валютных курсов и цен на черное золото. В фокусе на этом поле — назначенные на 10 апреля переговоры США и Ирана и вероятность снижения градуса напряженности в ближневосточном конфликте. На фоне этого мировые нефтяные цены показали снижение. Американский доллар также снизил свои позиции. Мировые рынки, привыкшие к текущей нестабильности, отреагировали на новости о возможном перемирии сдержанным оптимизмом. Тем временем на фоне этих событий доходность казначейских облигаций США резко снизилась из-за ожидания уменьшения градуса инфляционного давления. Между тем среди оптимистичных для доллара факторов — заявление заместителя председателя Федрезерва США о том, что американский рынок труда показывает признаки стабилизации.

