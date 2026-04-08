Уфимский «Салават Юлаев» начал с поражения серию с ярославским «Локомотивом»

Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина выиграл на домашнем льду у «Салавата Юлаева» из Уфы со счетом 1:0.

В первом периоде игровой инициативой владели хозяева, хотя «юлаевцы» нанесли всего на один бросок в створ меньше, чем «железнодорожники». Ярославцы сыграли в большинстве две минуты, но использовать его не смогли.

Второй период начался с преимущества гостей. «Салават Юлаев» активнее действовал в чужой зоне, чаще бросал, играл в большинстве, но тоже не сумел реализовать преимущество.

Менее чем за три минуты до конца периода счет открыл «Локомотив». Воспользовавшись пересменкой пятерок «юлаевцев», хозяева быстро доставили шайбу в их зону — Максим Березкин протащил ее от красной до лицевой линии вдоль левого борта. Увидев на правом кругу вбрасывания Максима Шалунова, Березкин с неудобной руки отпасовал ему по диагонали. Не встретив опеки, Шалунов точно бросил в ближний угол ворот уфимцев.

Последняя треть матча прошла в равной борьбе. Забить могли как хозяева, так и гости. Например, нападающий ярославцев Александр Полунин обыграл двоих уфимских защитников и попал в штангу. В каркас ворот пришелся и бросок форварда команды из Башкирии Шелдона Ремпала.

Примерно за три минуты до конца основного времени матча у «Локомотива» за подножку удалился Мартин Гернат. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов взял тайм-аут и заменил вратаря на полевого игрока, так что почти всю концовку матча уфимцы играли вшестером против четверых. Атака гостей создала много моментов, но оборона «Локомотива» во главе с вратарем Даниилом Исаевом справилась со «штурмом».

В четвертьфинальной серии «Локомотив» повел со счетом 1:0. 10 апреля команды вновь увидятся на ярославской «Арене-2000-Локомотив».

Идэль Гумеров