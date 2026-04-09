Срок за чистку потолков

Суд в Москве приговорил бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрея Шестакова к 12 годам колонии строгого режима. Он похитил 28 млн руб., выделенных на оплату госконтрактов, а также получил 3 млн руб. в качестве взятки и легализовал преступные доходы. Свою вину ни по одному из эпизодов бывший чиновник не признал.

Андрей Шестаков в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Шестаков в зале суда

Пресненский райсуд столицы вынес приговор Андрею Шестакову. Ему вменяли в вину особо крупные растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализацию денежных средств («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, 28 млн руб. были выделены министерством на оплату работ по очистке потолков от пыли и уходу за парковочной зоной в правительственном корпусе в деловом центре «Москва-Сити». Средства предназначались исполнителям госконтракта, в основном это были привлеченные в качестве подрядчиков индивидуальные предприниматели. Также господин Шестаков, как установил суд, получил 3 млн руб. от предпринимателя Дениса Макаршина за содействие в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и компанией Макаршина.

Бизнесмен дал признательные показания. Дело против него закрыли в связи с раскаянием. Полученные незаконным путем средства господин Шестаков легализовал, приобретя в том числе акции различных компаний.

В прениях адвокат фигуранта настаивал, что оплату подрядчики получили в полном объеме, что подтверждается, в том числе, их собственными показаниями. Также он отметил, что заключение договоров с подрядчиками, приемка работ и оплата их услуг не входили в полномочия его клиента. Работы, как утверждал защитник, должна была принимать специальная комиссия. По словам адвоката, господин Шестаков нуждается в длительном лечении в условиях специализированного медицинского стационара, имея выданный на его имя листок нетрудоспособности в связи с обострением гипертонической болезни с недостаточностью кровообращения III степени.

Прокурор, в свою очередь, утверждал, что вина господина Шестакова полностью доказана, и просил назначить ему 13 лет колонии строгого режима и взыскать 25 млн руб. ущерба и 3 млн руб., полученных в качестве взятки, в доход государства.

Судья Ольга Киселькова признала подсудимого виновным по всем эпизодам преступления и назначила ему 12 лет колонии строгого режима, штраф в двукратном размере взятки — 6,3 млн руб., а также запретила ему занимать должности на государственной службе на 5 лет. «Центру поддержки» при Минэкономразвития Андрей Шестаков должен будет возместить 25 млн руб.

Комментировать приговор адвокат осужденного отказался.

Ефим Брянцев