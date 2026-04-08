Кассация не нашла на камень

Чешская компания «Далтамэн СЕ» не смогла обжаловать судебное решение, касающееся обстоятельств передачи части активов пермского порта в частную собственность. В 2009 году АО «Порт Пермь» добилось признания незаконным отказа Росимущества в приватизации этих объектов. В итоге активы, в том числе земельные участки, оказались сначала в собственности порта, а затем третьих лиц. Вынесенное много лет назад решение было отменено. Прокуратуре удалось доказать, что судебный процесс 2009 года был частью схемы по установлению над портом иностранного контроля. Решение кассации может повлиять на судьбу других споров. В рамках одного из них экс-совладелец АО «Порт Пермь» Чарльз Батлер пытается взыскать с компании свыше 210 млн руб. по договору займа. Прокуратура настаивает, что договор был заключен с целью вывода активов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решение по спору о передаче в частные руки имущества пермского порта. В ходе процесса было пересмотрено решение арбитражного суда от 2009 года. Тогда АО «Порт Пермь» добилось признания недействительным отказа теруправления Росимущества в приватизации объектов портовой инфраструктуры. Эти активы, среди которых линии электропередач, трансформаторная подстанция, а также тепловая сеть, расположены в центре Перми, на ул. Решетниковский спуск, 1. Тогда Арбитражный суд Пермского края подтвердил, что ОАО «Порт Пермь» имеет право их преимущественного выкупа. В спорное имущество входят и больше 30 земельных участков и находящиеся на них объекты недвижимости.

АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. До 2007 года активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% акций было истребовано в пользу государства, после этого АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации. Выручка общества от продаж в 2025 году составила 102,1 млн руб., чистая прибыль — 79,24 млн руб. Чистые активы компании оцениваются в 140,12 млн руб.

В 2023 году прокуратура обратилась в суд с иском о пересмотре решения14-летней давности по вновь открывшимся обстоятельствам. Как указал надзорный орган, на момент первоначального спора стратегический пермский порт незаконно находился под конт­ролем иностранных инвесторов. По мнению прокуратуры, процесс 2009 года был частью схемы иностранных инвесторов по установлению контроля над стратегическим предприятием. В итоге этот контроль получил гражданин Великобритании Чарльз Батлер, которого заочно осудили за хищение активов порта. Часть спорного имущества, как считает надзорный орган, в том числе и земельные участки общей площадью 12,5 га, была передана третьим лицам. В 2025 году требования прокуратуры были удовлетворены.

Решения первой и апелляционной инстанций пыталась оспорить чешская компания «Далтамэн СЕ». Она указывала, что спорное имущество используется исключительно для нужд предприятия, поэтому его приватизация законна. В свою очередь, надзорный орган настаивал, что активы являются объектами инфраструктуры морского порта, которые не подлежали отчуждению в частную собственность «ни на момент приватизации государственного предприятия, ни на момент обращения с таким заявлением». В итоге кассация согласилась с мнением первой и апелляционной инстанций.

Это решение может повлиять и на судьбу других споров, касающихся пермского порта. В рамках одного из них прокуратура требует признать недействительными договоры купли-продажи указанного имущества между Росимуществом и АО «Порт Пермь». Кроме того, надзорный орган просит истребовать эти активы у нынешних владельцев — у ряда юрлиц, в том числе и «Далтамэн СЕ». Иск был подан еще в 2022 году, первая инстанция в его удовлетворении отказала. Это решение прокуроры обжаловали в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Он начал рассматривать дело по правилам первой инстанции, но в сентябре 2023 года приостановил производство до вступления в силу решения по спору о правомерности приватизации.

Еще одно дело, на исход которого может повлиять решение кассации, касается взыскания с АО «Порт Пермь» более 210 млн руб. С такими требованиями к обществу обратился Чарльз Батлер. В частности, он требует взыскать с компании и ООО «Порт Пермь» более 160 млн руб. по договору займа, более 41 млн руб. процентов и 9 млн руб. неустойки. Третьим лицом по делу среди прочих привлечена Генпрокуратура РФ. По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган будет настаивать на признании договора займа недействительной сделкой. По его мнению, фактически она была заключена с целью вывода имущества порта, которое оказалось в залоге по договору займа. Рассмотрение этого дела также было приостановлено в 2023 году, процесс возобновится 29 апреля.

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов говорит, что решение кассации по спору с Росимуществом не будет преюдициальным для рассмотрения дела о возврате займа. Он отмечает, что в данном случае у обоих споров разные предмет и основания: «Хотя решение кассации и не „цементирует“ иностранный контроль как безусловный юридический факт для всех будущих процессов, но делает позицию надзора по этому вопросу значительно сильнее — и судам будет все сложнее игнорировать такую оценку».

Руководитель направления по согласованию сделок M & А, Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина полагает, что нарушение требований закона, которые касаются иностранных инвестиций в общество, имеющего стратегическое значение, может стать основанием для оспаривания сделок компании. Таким образом, требования прокуратуры по оспариванию сделок порта, совершенных в период иностранного контроля, возможно, будут удовлетворены. При этом бывший собственник акций общества не сможет получить задолженность по договорам займа и обратить взыскание на заложенное имущество. «Важно отметить, что установление факта нарушения требований законодательства об иностранных инвестициях не влечет автоматического признания любых сделок, совершенных стратегическим обществом, недействительными»,— считает госпожа Митрошкина. Суд в каждом конкретном деле должен исследовать и установить законность каждой конкретной сделки и наличие ущерба для стратегического общества в результате их совершения.

Мария Сысоева