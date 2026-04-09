Глава ярославского клуба «Десантник» примет участие в праймериз ЕР

Глава Ярославской региональной детско-молодежной военно-патриотической организации «Десантник» Андрей Палачев подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Господин Палачев намерен участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку).

Андрей Палачев принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа и Грозного в 1995-1996 годах, был награжден указом президента медалью «За отвагу». В 2001 году создал патриотическую организацию «Десантник», которая действует по настоящее время.

Ранее на праймериз «Единой России» документы подали, среди прочих, мэр Ярославля Артем Молчанов, депутаты Ярославской областной думы Максим Дмитриев и Александр Куташов, депутат муниципального совета Рыбинска и заместитель главного редактора газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев, директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина.

Алла Чижова