«Надеюсь, что суд разберется»

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет колонии). Прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых, и не перекредитовалась по более выгодным условиям, когда такая возможность появилась. Бывшая глава регионального минфина вину не признает.



В Кировском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу дела экс-главы регионального минфина Лилии Федотовой. Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение и начал представлять суду письменные доказательства. Госпожа Федотова заявила, что не признает вину.

Как указано в обвинительном заключении, в ноябре 2020 года министерство финансов Ростовской области взяло в Сбербанке кредит 12 млрд руб. по ставке 6,36-6,46% годовых со сроком возврата до 2023 года. Через несколько недель из минфина РФ поступила информация, что федеральный бюджет может до 15 декабря 2020 года выдать региону бюджетный кредит в размере 10 млрд руб. по ставке 0,1%. Вернуть средства нужно было к лету 2021 года.

Сторона обвинения настаивает, что у министра финансов Ростовской области была возможность перекредитоваться и снизить ставку, но она этого не сделала. В итоге область заплатила 1,2 млрд руб. процентов Сбербанку. По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный бюджету, составил 1,6 млрд руб. Следствие считает, что Лилия Федотова не перекредитовалась, чтобы получить хорошую оценку своей работы от губернатора Ростовской области, которым на тот момент был Василий Голубев.

После оглашения обвинительного заключения Лилия Федотова заявила, что не признает вину, а также выразила готовность дать показания после оглашения всех доказательств стороны обвинения.

На этом же заседании прокурор приступил к оглашению письменных доказательств. Были зачитаны протоколы обысков, данные об изъятых документах и предметах. Также гособвинитель упомянул, что в материалах имеются расшифровки телефонных разговоров Лилии Федотовой с ее заместителем Ларисой Аношиной и Василием Голубевым, которые будут исследованы позже.

После окончания заседания Лилия Федотова еще раз заявила журналистам, что не понимает суть предъявленного обвинения и не признает себя виновной. «Надеюсь, что суд разберется»,— также сказала она.

Следующее заседание по делу назначено на 15 апреля.

Кристина Федичкина