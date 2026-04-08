Спрос на новостройки в Москве упал на 40%

В I квартале 2026 года на рынке первичной недвижимости Москвы было реализовано 448 тыс. кв. м жилья. Это на 38% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и минимальный показатель за пять лет, рассказала руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева на конференции ИД «Коммерсантъ». При этом, по ее словам, средняя стоимость квадратного метра продолжает расти. Это обусловлено структурными изменениями рынка, на который выходит больше премиальных проектов по сравнению с эконом-классом.

Число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в январе—марте 2026 года упало до 8,4 тыс., в сравнении с 13,5 тыс. годом ранее, отметила госпожа Ломтева. Объем нового строительства за тот же период составил 378 тыс. кв. м, что на 33% ниже год к году. На рынок Старой Москвы вышло только семь новых проектов, при этом все они относятся к классам премиум и делюкс. По итогам 2026 года в CORE.XP прогнозируют объем нового строительства на уровне 2,2 млн кв. м, что станет минимумом за последние пять лет. При этом доля премиум-класса достигнет 36%, что свидетельствует о структурном изменении первичного рынка Москвы внутри МКАДа.

По прогнозам эксперта, в 2026 году ключевым фактором останется дефицит новых объемов, который будет поддерживать ценовой уровень и усиливать перераспределение спроса между классами жилья.

Как писал «Ъ», по итогам первого квартала 2026 года совокупная выручка девелоперов жилья в Москве и Подмосковье упала на 18,5% год к году, до 497,49 млрд руб. Поддерживать оптимальный уровень продаж у застройщиков не выходит даже в условиях растущих цен на квартиры в новостройках. Это объясняется как по-прежнему высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, так и охлаждением рынка после изменения с 1 февраля условий по семейной ипотеке.