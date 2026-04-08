Рост микрозаймов в России замедлился почти вдвое в 2025 году

Банк России сообщил, что рост портфеля микрозаймов в 2025 году замедлился почти вдвое и составил 22%. Общий объем задолженности достиг 763 млрд руб. Основным источником фондирования оставался собственный капитал МФО, увеличенный за счет прибыли.

Общий объем выданных займов достиг 2,1 трлн руб. (+35% год к году). Около половины обеспечили МФО, связанные с маркетплейсами и небанковскими расчетными организациями. Доля самых дорогих займов снизилась.

Регулятор зафиксировал ухудшение качества портфелей: доля просрочки свыше 90 дней выросла до 32,5%, что стало максимумом с конца 2023 года. При этом краткосрочная просрочка сократилась, что может ограничить дальнейший рост длительной задолженности.

Роль МФО в финансировании бизнеса усиливается: в 2025 году компании привлекли 147 млрд руб. (+14%). Средний размер займа увеличился до 1,8 млн руб. для юрлиц и 0,9 млн руб. для ИП. ЦБ отмечает, что увеличение предельной суммы с 5 млн до 15 млн руб. способно расширить доступ к микрозаймам.